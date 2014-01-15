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На "Узметкомбинате" подвели итоги 2013 года
15.01.2014 11:45

ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 января. /УЗИНФОРМ/. На ОАО "Узметкомбинат" подведены итоги деятельности предприятия за минувший год.

Согласно данным информационной службы комбината, в 2013 году ОАО по итогам работы за январь-декабрь достиг следующих результатов в сравнении с 2012 годом:

  • произведено стали 746,2 тысяч тонн (темп роста составил 101,3%),
  • произведено 718,0 тысячи тонн готового проката (темп роста - 101,1%),
  • произведено товаров народного потребления на сумму 42,8 млрд. сумов, или 108,3% к прогнозу (темп роста составил 105%).

В отчетном периоде комбинатом произведено локализуемой продукции на базе местного сырья на сумму 173 тысячи 335 млн. сумов, что составляет 123,4 % к прогнозному заданию.

Обеспечено освоение технологии выплавки стали марки 20ХГ2Т на печи ДСП-100 УМК и прокатка арматуры №16, 18 по ГОСТ 5781. Проведены квалификационные испытания арматуры №16, 18. Акт о проведении квалификационных испытаний утвержден.

По освоению технологии прокатки арматуры №10,12,14 ведется работа по разработке технологического регламента выплавки, разливки и прокатки арматуры (А500С) ГОСТ52544.

Внесена необходимая документация Госархитектстрой и Узстандарт по вопросу применения ГОСТ Р 52544 в Республике Узбекистан. Подписан договор с Научно-исследовательским техническим университетом "Московский институт стали и сплавов" (НИТУ "МИСиС", Россия) о проведении прокатки с термомеханическим упрочнением. Прорабатывается договор на приобретение материалов и инжиниринга (выплавка) 3-5 плавок с микролегированием. Промышленное производство продукции намечено во 2-м квартале 2014 года.

Новая освоенная продукция может поставляться по заказам потребителей на внутренний рынок и на экспорт.

Исполнение договоров, заключенных в рамках Кооперационной биржи за 2013 год по ОАО "Узметкомбинат" при графике 129 тысяч 705,5 млн. сумов, фактически составило 131 тысячу 269,5 млн. сумов, что составляет 101,2% к прогнозному заданию.

В рамках выполнения комплекса мероприятий по снижению себестоимости продукции в минувшем году при прогнозном задании на сумму 55 тысяч 199 млн. сумов, или 10,1%, фактически достигнуто снижение на сумму 61 тысячу 621 млн. сумов, что составило 11,2 %.

В отчетном периоде комбинатом в рамках реализации проектов, включенных в Инвестиционную программу, и программы модернизации освоено капитальных вложений при прогнозе 61,1 млрд. сумов фактически освоено 61,1 млрд. сумов, что составляет 100,0% к прогнозному заданию.

Из них по программе модернизации при прогнозе 57,1 млрд. сумов фактически освоено 57,1 млрд. сумов, что составляет 100,0 % к прогнозному заданию.

Также, в рамках разработанной по комбинату программы по реализации Государственной программы "Год благополучия и процветания" по состоянию на 1 января 2014 года исполнено работ на сумму 51 тысяча 294,3 млн.сумов при прогнозе 50 тысяч 588,2 млн.сумов, что составило 101,4 % к прогнозу.

Кроме того, по комбинату утверждена программа создания новых рабочих мест и обеспечения занятости населения на 2013 год. По программе установлено прогнозное задание на 2013 год создание новых рабочих мест в количестве 96, в т.ч. 20 - по надомному труду. На деле, по итогам минувшего года на комбинате было создано 114 новых рабочих мест, в том числе 20 - по надомному труду.

УЗИНФОРМ

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