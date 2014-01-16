Визит делегации Японии

ТАШКЕНТ, 16 января. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане пребывает с визитом делегация Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии во главе с заместителем министра, депутатом палаты представителей парламента этой страны Йоко Камикава, прибывшая в Ташкент для обсуждения актуальных вопросов межгосударственного сотрудничества.

В ходе пребывания в узбекской столице японская делегация проводит двусторонние встречи с руководством ряда министерств и ведомств. В частности, 15 января прошли переговоры в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли и Государственном комитете связи, информатизации и телекоммуникационных технологий.

На встрече в МВЭСИТ стороны отметили стратегический характер узбекско-японских отношений и необходимость дальнейшего расширения и углубления межгосударственного сотрудничества, в том числе, в сфере информационно-коммуникационных технологий. Состоялся обмен мнениями о перспективах и возможностях инвестиционного сотрудничества, в том числе в рамках СИЭЗ "Навои" и СИЗ "Ангрен". Была отмечена заинтересованность в увеличении объемов и диверсификации структуры двусторонней торговли, сообщает информационная служба ведомства.

Встреча в Госкомсвязи также была посвящена обсуждению дальнейшего расширения партнерства в области ИКТ. Был отмечен большой вклад японских компаний в развитие сферы коммуникаций в Узбекистане, модернизацию, развитие и цифровизацию телекоммуникационной сети Республики, создание цифрового телевещания, включая проекты за счет Заморского фонда экономического сотрудничества (OECF) и льготного финансирования Японского банка международного сотрудничества (JBIC).

В рамках встречи был подписан Меморандум о сотрудничестве в области информационно-коммуникационных технологий между Государственным комитетом связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан и Министерством внутренних дел и коммуникаций Японии, который направлен на укрепление взаимовыгодного сотрудничества в данной области.

Документом предусматривается сотрудничество по таким направлениям, как

содействие в разработке совместных проектов,

обмен мнениями и опытом в области ИКТ,

расширение деловых контактов между компаниями и организациями двух стран в данной области,

организация совместных семинаров и бизнес-конференций в целях предоставления возможности для государственного и частного секторов повысить знания и опыт в области ИКТ и другие.

Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии курирует административную систему, управляет местными органами власти страны, регулирует стандарты телекоммуникации, радиочастотного спектра и почтовой службы.

УЗИНФОРМ