В Генеральной прокуратуре отметили профессиональный праздник

ТАШКЕНТ, 16 января. /УЗИНФОРМ/. 15 января в Генеральной прокуратуре Узбекистана прошло торжественное собрание в честь Дня защитников Родины и 22-летия со дня образования Вооруженных сил страны, в котором приняли участие руководители и оперативные работники ведомства, представители Высших учебных курсов, военной прокуратуры, департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и борьбе с легализацией преступных доходов, общественного центра по социальной поддержке почетных работников, а также лица, представленные к государственным наградам.

Собрание прошло под руководством Генерального прокурора Узбекистана Р.Кадырова, который поздравил собравшихся с профессиональным праздником, а также вручил медаль "Шухрат" военному прокурору Самарканда, подполковнику юстиции Шавкату Хайдарову, который был представлен к награде в соответствии в указом Президента Узбекистана Ислама Каримова от 10 января нынешнего года № УП 4593 "О награждении в связи с Днем защитников Родины группы сотрудников правоохранительных органов, министерств обороны и по чрезвычайным ситуациям".

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, кроме того, приказом Генерального прокурора группа работников была поощрена за внесение своим самоотверженным и честным трудом достойного вклада в дело по борьбе с преступностью и обеспечению законности, а также образцовое исполнение служебных обязанностей.

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