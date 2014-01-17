Штангист из Балыкчи поедет на юношеский чемпионат Азии

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 января. /УЗИНФОРМ/. Шерзодбек Магрубжанов из Балыкчинского района Андижанской области Узбекистана недавно стал победителем республиканских соревнований "Олимпийские надежды" среди учащихся колледжей олимпийского резерва. А сейчас он готовится к чемпионату Азии среди юношей, который состоится в феврале в Таиланде.

За время учебы в специализированной школе-интернате № 34 увлекся тяжелой атлетикой. Его первым наставником был Хамидкул Мадазимов. Под его руководством юный атлет неоднократно становился победителем нескольких республиканских соревнований.

В минувшем году Шерзодбек поступил в Андижанский колледж олимпийского резерва. Его дебют на международной арене состоялся в столице Катара Дохе на чемпионате Азии среди юношей, где он занял седьмое место. Вскоре в китайском Нанкине на вторых юношеских Азиатских играх уже показал шестой результат.

Шерзодбек не останавливается на достигнутом, продолжает интенсивно тренироваться и выступать на соревнованиях различного ранга.

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