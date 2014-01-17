В Мархамате открылся частный лечебный центр

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 января. /УЗИНФОРМ/. В Мархаматском районе Андижанской области на днях начал работу частный лечебный центр "Диёрим манзаралари". Современное двухэтажное здание медицинского заведения расположено у оживленной автомагистрали Андижан-Мархамат.

Этот центр был открыт благодаря местным предпринимателям, которые взяли кредит в размере 1 миллиарда 450 миллионов сумов в областном управлении "Узпромстройбанка". На эти средства было отремонтировано и реконструировано пустовавшее административное здание, закуплено необходимое оборудование и мебель.

Лечебный центр, рассчитанный на 60 койко-мест, оснащен новейшей диагностической аппаратурой, приобретенной в Южной Корее, Японии, Российской Федерации. Здесь трудятся 18 врачей и медиков со средним специальным образованием, которые лечат неврологические и кардиологические заболевания, а также болезни верхних дыхательных путей.

В лечебном центре в двухместных палатах – отдельные санузлы, душевые, на прилегающей территории – фонтан, аллеи для прогулок пациентов. Работает столовая, недавно было завершено строительство сауны.

В дальнейшем планируется за счет строительства дополнительных корпусов превратить лечебный центр и здравницу санаторного типа.

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