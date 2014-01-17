Проект завершился, проект продолжается

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 января. /УЗИНФОРМ/. В Намангане стартовала вторая фаза проекта Программы развития ООН "Поддержка системы местного управления: гражданское участие и партнерство".

В четверг в конференц-зале областного хокимията были подведены итоги реализации первой части проекта, завершившейся в 2013 году, и прошла презентация следующей фазы.

Она будет реализовываться в 2014 – 2017 годах уже в трех регионах Узбекистана – Джизакской, Наманганской и Ташкентской областях ПРООН и информационно-аналитическим департаментом Кабинета Министров Республики. Общая стоимость – 2 млн. долларов.

Приоритетными выбраны вопросы модернизации системы местного управления, государственных услуг и регионального развития.

Как отметил руководитель проекта Дилшод Исроилов, первая фаза была признана успешной. "Например, было реализовано предложение экспертов некоторые госпошлины, штрафы государственных и судебных органов, сборы за нарушение правил дорожного движения постановлением Президента N 1287 от 25 декабря 2012 года передавать в местные бюджеты без предварительной их централизации. В результате в бюджет Наманганской области поступило 20 млрд. сумов на решение социальных проблем".

Часть предложений экспертов реализованы в Бюджетном кодексе. В частности, в статье 119 записано, что суммы, собранные сверх плана, не подлежат централизации и остаются в распоряжении местного бюджета.

"Таким образом стимулируется рост сбора таких платежей", – пояснил Дилшод Шавкатович.

Другой аспект проекта ПРООН – модернизация совместно с подразделениями Госкомсвязи системы электронного документооборота е-хужжат. Она внедрена в 27 хокимиятах Наманганской и Джизакской областей. Пользоваться этой системой мы обучили около 300 сотрудников хокимиятов, они обеспечены электронной цифровой подписью. Это позволило мгновенно доставлять документы в самые отдаленные селения, на что раньше уходило 2-3 дня, и существенно повысить эффективность работы органов власти.

Также созданы 6 современных информационных служб хокимиятов Наманганской и Джизакской областей, областных центров и Зааминского и Янгикурганского районов. На средства проекта ПРООН приобретена современная оргтехника, профессиональные видеокассеты и фотоаппараты. Также прошли курсы по обучению персонала этих служб, подготовлены и распечатаны пособия. Как результат – в указанных регионах стали регулярными пресс-конференции областных и городских руководителей, брифинги с их участием, появились ролики на телевидении, баннеры, созданы веб-сайты с регулярно обновляющейся информацией, налажены контакты с прессой. Этот опыт очень востребован рабочей комиссией, которая занимается апробацией проекта Закона об открытости органов госвласти и управления в Бухарской и Самаркандской областях.

"Обращаем мы внимание и на устранение барьеров на пути развития малого бизнеса", – добавляет руководитель проекта ПРООН. По словам Дилшода Исроилова, проведено в рамках проекта совместно с Торгово-промышленной палатой Узбекистана много исследований, подготовлены предложения. Часть их уже реализована в законах, другие на очереди.

"Мы надеемся довести их до конца во второй фазе проекта, так как партнерами является Кабинет Министров. Постараемся выявить существующие еще барьеры на пути малого и среднего бизнеса и ликвидировать их. Тем более что политика нашего правительства как раз и направлена на поддержку малого бизнеса как основы развития экономики", – подчеркнул собеседник.

УЗИНФОРМ