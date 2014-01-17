В Намангане отдали дань памяти павших в боях

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 января. /УЗИНФОРМ/. Во вторник, 14 января, в Сквере памяти Намангана было непривычно многолюдно: ветераны войны и воины-интернационалисты, представители общественности, правоохранительных органов и многих организаций пришли почтить память павших героев и возложить цветы к памятнику Скорбящей матери.

Хоким области, сенатор Олий Мажлиса Узбекистана Баходир Юсупов, приняв рапорт, поздоровался с солдатами и офицерами и поздравил их с Днем защитников Родины.

Прозвучала команда: "Гарнизон, смирно! Равнение на знамя! К торжественному маршу! Повзводно, прямо шагом марш!" и под звонкую медь духового оркестра военнослужащие прошли торжественным маршем, чеканя шаг.

Затем под звуки траурного марша прошла церемония возложения цветов. Вскоре подножие превратилось в огромный цветник.

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