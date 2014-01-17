В Намангане чествовали лучших спортсменов 2013 года

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 января. /УЗИНФОРМ/. В Молодежном центре Намангана сегодня в торжественной обстановке прошло награждение спортсменов области, добившихся в прошлом году высоких результатов.

Участников мероприятия приветствовал и поздравил с Годом здорового ребенка и Днем защитников Родины хоким области Бахдир Юсупов. Он высоко оценил достижения юных спортсменов на республиканских и международных соревнованиях, пожелал им новых побед во славу области и страны, успешного выступления на предстоящих играх "Баркамол авлод".

В летописи спорта области 2013 год отмечен яркой страницей. Спортсмены Намангана на республиканских и международных соревнованиях в общей сложности завоевали 1078 медалей, из них 316 золотых, 339 серебряных и 423 бронзовых. Двое стали чемпионами мира, 13 – призерами чемпионатов мира, 6 – обладателями кубков мира.

Десятки наманганцев стали победителями и призерами чемпионатов Азии и Евразии, различных международных турниров. Звания мастера спорта удостоены 42 спортсмена, кандидата в мастера спорта – 428.

Указами Президента Узбекистана тренер по белбогли курашу К. Абдурахмонов награжден орденом "Эл юрт хурмати", тренер по гандболу Н. Косимов – медалью "Шухрат".

Под горячие аплодисменты зала отличившимся спортсменам, их тренерам и руководителям спортивных федераций были вручены дипломы хокима области и памятные подарки.

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