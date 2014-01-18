В наманганском музее бережно хранят историю

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 января. /УЗИНФОРМ/. В Доме-музее памяти и почестей в четверг прошло мероприятие, посвященное Дню защитников Родины, которое началось с экскурсии и осмотра выставки книг, организованной областным информационно-ресурсным центром и ИРЦ академического лицея при НИТИ.

Экскурсовод Муслима Абдурахманова обратила внимание на книгу отзывов и предложений. За пару дней до этого здесь побывали сотрудники областного УЧС, и заместитель начальника майор Бахтиер Шарипов оставил восторженный отзыв: "Большое спасибо за то, что сохранили для нас историю!".

"Память о героях нетленна. Я это поняла когда работала в районном театре. Как-то мы ставили пьесу военных лет, и я играла роль немецкого офицера, допрашивающего партизана. Роль мне очень не нравилась, но деваться было некуда: я подогнала под себя старую форму, выучила несколько немецких фраз и усердно ломала язык на сцене, изображая безжалостного фашиста. Только вот фуражка с высокой тульей то и дело сползала на глаза. Спектакль произвел большое впечатление. Сейчас уже и реквизита того не осталось, и фотографий нет, а жаль…", – рассказывает заведующая Янгикурганским народным музеем Манзура Эргашева.

"Молодежь плохо знает историю тех лет, и в нашем народном музее есть экспозиция защитников Родины: награды, документы, предметы формы и снаряжения, макеты оружия. Мы стараемся сохранить максимум информации об участниках войны, которых остается все меньше", – заключила она.

После экскурсии военнослужащих, курсантов автошколы "Ватанпарвар", студентов академического лицея и всех мужчин поздравили с праздником заведующий отделом истории Наманганского краеведческого музея доцент Алижон Азизов, председатель областного отделения Союза журналистов Узбекистана Рахимжон Ирисов, а также воины-афганцы Косимжон Якубжанов и Тохтамирза Эгамбердиев.

Далее председатель областного объединения воинов-интернационалистов Хусниддин Джамалов вручил ветеранам-афганцам юбилейные медали. Паузы между выступлениями заполняли мастера искусств.

Ведущий – артист Наманганского театра драмы и комедии им. А. Навои Баходир Жураев поднимал настроение шутками и прибаутками, умел заострить внимание на очередном выступлении.

От имени курсантов автошколы "Ватанпарвар" выступили Шухрат Журабоев и Фазлиддин Нуралиев, которые в своих идущих от всего сердца стихах о Родине заклеймили терроризм, который прячется под набожно-религиозной маской, вызвали шквал аплодисментов.

После этого началась дискотека, под зажигательные эстрадные ритмы по сцене выстукивали тяжелые солдатские ботинки и элегантные женские сапожки.

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