В Намангане прошла встреча трех поколений воинов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 января. /УЗИНФОРМ/. В четверг в Наманганском областном краеведческом музее прошла встреча воинов одной из воинских частей с ветеранами-афганцами и студентами колледжа строительства и дизайна.

Гостей поздравили заместитель директора музея Латифа Ахмадалиева и заведующий отделом природы Эркин Карабаев, которые ознакомили гостей с постоянно совершенствующейся экспозицией, а также тематической выставкой, посвященной защитникам Родины. Молодежь с интересом разглядывала военную форму времен войны, макет автомата ППШ, трофейную немецкую каску, пробитую осколком и прочие экспонаты.

Ветераны-интернационалисты Мухаммаджон Соатов и Хусниддин Юлдашев рассказали об опасной службе в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане, где воины вели боевые действия с хорошо подготовленными и вооруженными моджахедами, с которыми сейчас сражаются войска коалиционных сил НАТО. Военнослужащие и студенты внимательно слушали рассказ людей, первыми увидевших звериный оскал мирового терроризма.

Студенты живо интересовались жизнью и бытом воинов, особенно много вопросов было задано по поводу получения дополнительных баллов для поступления в вуз, а также продолжения службы по контракту. Встреча закончилась праздничным концертом, подготовленным артистами дома культуры. Затем воинам-интернационалистам были вручены подарки.

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