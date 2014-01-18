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Подведены итоги социально-экономического развития Узбекистана в минувшем году
18.01.2014 13:57

ТАШКЕНТ, 18 января. /УЗИНФОРМ/. 17 января Кабинет Министров Узбекистана провел расширенное заседание, которое было посвящено итогам социально-экономического развития страны в 2013 году и определению первоочередных задач по реализации экономической программы на 2014 год.

На заседании с докладом выступил Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов.

Как сообщает пресс-служба узбекского лидера, в докладе главы государства было отмечено, что, несмотря на замедление темпов роста мировой экономики и усиление рисков в ее развитии, в результате последовательной реализации принятой в Узбекистане стратегии реформирования и развития, нацеленной на формирование современной, конкурентоспособной и диверсифицированной рыночной экономики, в истекшем году обеспечены сохранение высоких устойчивых темпов роста, макроэкономической сбалансированности и модернизации экономики.

Так, по итогам 2013 года прирост ВВП составил 8 процентов, объемов производства промышленной продукции – 8,8 процента, сельского хозяйства – 6,8 процента, строительных работ – на 16,6 процента, услуг – 13,5 процента, розничного товарооборота – 14,8 процента. Государственный бюджет исполнен с профицитом в размере 0,3 процента к ВВП. Уровень инфляции не превысил прогнозные параметры и составил 6,8 процента.

В результате реализации активной инвестиционной политики по ускоренному развитию и технологической модернизации промышленности, социальной, дорожно-транспортной и коммуникационной инфраструктуры обеспечен прирост объема инвестиций в основной капитал на 11,3 процента. Объем иностранных инвестиций превысил 3 миллиарда долларов США, из них более 72 процентов составляют прямые иностранные инвестиции. В рамках Инвестиционной программы завершена реализация 150 проектов производственного направления общей стоимостью около 2,7 миллиарда долларов США.

Благодаря стимулированию отечественных производителей-экспортеров и реализации их конкурентных преимуществ, несмотря на нестабильность конъюнктуры мирового рынка, обеспечен рост объемов экспорта на 10,9 процента и значительное положительное сальдо внешнеторгового оборота.

Также наблюдается устойчивое функционирование банковской системы страны, достаточность капитала которой сохраняется на уровне, превышающем минимальные международные стандарты в 3 раза, а ее ликвидность в 2,2 раза выше самых высоких требований. За истекший год совокупный капитал коммерческих банков увеличился на 25 процентов. Около 80 процентов всего кредитного портфеля банков сформировано за счет внутренних источников.

Принимаемые в Узбекистане меры по всемерной поддержке, модернизации и интенсификации сельскохозяйственного товаропроизводства обеспечивают качественные изменения в аграрном секторе. Несмотря на неблагоприятные погодные условия и маловодье, в истекшем году выращен и собран высокий урожай по всем основным сельскохозяйственным культурам – это 3,36 миллиона тонн хлопка-сырца, 7,8 миллиона тонн зерновых, 8,4 миллиона тонн овощей.

Также продолжение реализации системных мер по дальнейшему улучшению деловой среды способствовало дальнейшему развитию малого бизнеса. Создано свыше 26 тысяч новых субъектов в сфере малого предпринимательства, а его доля в валовом внутреннем продукте страны неуклонно растет.

Что касается борьбы с безработицей, то принятые меры по реализации ежегодной программы повышения занятости населения обеспечили в 2013 году трудоустройство около 970 тысяч человек, из них свыше 60,3 процента – в сельской местности.

Благодаря устойчивому и динамичному развитию экономики страны обеспечивается последовательный рост уровня и качества жизни населения.

В 2013 году размеры заработной платы работников бюджетных организаций, пенсий, стипендий и социальных пособий выросли на 20,8 процента, а реальные доходы населения – на 16 процентов.

В своем докладе Президент страны обратил особое внимание на детальный анализ имеющихся нерешенных проблем и подробно остановился на программных задачах по выполнению важнейших приоритетов и направлений социально-экономического развития страны на 2014 год.

Перед руководителями министерств, ведомств, хозяйственных объединений и местных органов исполнительной власти поставлены задачи по принятию необходимых мер, направленных на обеспечение в 2014 году стабильно высоких темпов экономического развития, роста и совершенствования инвестиционного процесса, ввода в строй важнейших высокотехнологичных и современных объектов и мощностей в промышленности, а также формирование в стране полноценной конкурентной среды, являющейся ключевым фактором технического и технологического обновления и модернизации производства, выход на мировые рынки. Определены конкретные меры по формированию деловой среды, всемерной поддержке и дальнейшему стимулированию малого бизнеса, развитию социальной сферы, созданию новых рабочих мест, строительству жилья и благоустройству населенных пунктов, дальнейшему реформированию и совершенствованию образовательного процесса и здравоохранения.

Особое внимание обращено на обеспечение практической реализации программных мер, определенных в связи с объявлением текущего года Годом здорового ребенка, включая меры по обеспечению охраны материнства и детства, повышению качества начального образования, широкому вовлечению молодежи в занятия физкультурой и спортом, расширению роли общественных организаций в воспитании детей.

По вопросам повестки дня выступили руководители министерств, ведомств, организаций и хокимы областей. По итогам обсуждения поставленных вопросов на заседании правительства республики принято решение, в котором определены практические меры по обеспечению реализации важнейших приоритетов программы социально-экономического развития страны на 2014 год.

УЗИНФОРМ

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