Доклад главы государства на заседании правительства Узбекистана по итогам 2013 года

ТАШКЕНТ, 18 января. /УЗИНФОРМ/. 17 января Кабинет Министров Узбекистана провел расширенное заседание, которое было посвящено итогам социально-экономического развития страны в 2013 году и определению первоочередных задач по реализации экономической программы на 2014 год. На заседании с докладом выступил Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов.

В своем выступлении глава государства сообщил:

Уважаемые участники заседания!

Подводя итоги и оценивая основные результаты социально-экономического развития страны в 2013 году, у нас есть все основания заявить, что в истекшем году продолжился взятый нами курс на обеспечение высоких устойчивых темпов роста, макроэкономической сбалансированности, модернизации и диверсификации экономики.

В 2013 году валовой внутренний продукт страны возрос на 8 процентов, объем производства промышленной продукции увеличился на 8,8 процента, сельскохозяйственной – на 6,8, объем розничного товарооборота – на 14,8 процента. Уровень инфляции был ниже прогнозного и составил 6,8 процента.

Внешний государственный долг по итогам 2013 года составил 17 процентов к ВВП и около 60 процентов к объему экспорта при нулевом внутреннем долге.

Это результат глубоко продуманных и взвешенных подходов к привлечению иностранных инвестиций и в целом иностранных заимствований.

Государственный бюджет исполнен с профицитом 0,3 процента к валовому внутреннему продукту при том, что налоговое бремя на экономику в 2013 году снизилось с 21,5 до 20,5 процента, а минимальная ставка налога на доходы физических лиц была уменьшена с 9 до 8 процентов.

В структуре расходов Государственного бюджета продолжает сохраняться высокая доля расходов на социальную сферу – 59,3 процента от общих расходов.

Особого внимания заслуживают серьезные качественные изменения, происходящие в экономике страны.

В результате последовательной реализации принятой программы приоритетного развития промышленности в 2011-2015 годах и отраслевых программ по модернизации, техническому и технологическому обновлению производств в структуре промышленности все большее место занимают обрабатывающие отрасли, производящие конкурентоспособную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Сегодня эти отрасли производят более 78 процентов промышленной продукции страны.

Опережающими темпами в 2013 году развивались такие высокотехнологичные отрасли, как машиностроение и металлообработка (121 процент), производство строительных материалов (113,6 процента), легкая (113 процентов) и пищевая (109 процентов) промышленность.

Создаются новые современные производства по выпуску телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и сотовой телефонии, широкого ассортимента бытовой электроники. Модернизируются, по сути дела, заново технологически обновляются практически все отрасли нашей экономики.

Как следствие, в структуре ВВП на долю промышленности в настоящее время приходится более 24,2 процента против 14,2 процента в 2000 году.

Дают свои результаты своевременно принятые меры по кардинальному увеличению производства потребительских товаров.

В 2013 году прирост объемов этих товаров составил 14,4 процента и в общем объеме промышленного производства их доля возросла до 35,5 процента, существенно растет их конкурентоспособность не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.

Безусловно, здесь немаловажная роль принадлежит расширению масштабов локализации производства готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на основе промышленной кооперации. За последние 3 года объем производства отечественной локализованной продукции возрос почти в 2 раза. Только в истекшем году на 455 предприятиях осуществлена реализация свыше 1140 проектов локализации, что позволило увеличить объем производства в 1,2 раза и обеспечить расчетный эффект импортозамещения в размере 5,3 миллиарда долларов США.

Свидетельством прогрессивных изменений структуры нашей экономики является все возрастающая в нейроль малого бизнеса и частного предпринимательства. Только в истекшем году открыли свое дело свыше 26 тысяч субъектов малого бизнеса, а общее количество действующих предприятий этого сектора составило на конец года 190 тысяч.

Сегодня в этой сфере создается около 55,8 процента валового внутреннего продукта против 31 процента в 2000 году. На долю малого бизнеса в настоящее время приходится 23 процента всего объема производимой промышленной продукции, практически весь объем рыночных услуг, 18 процентов экспорта продукции, 75 процентов всех занятых в отраслях экономики. Как видим, несмотря на свои малые формы, этот бизнес играет все большую роль в устойчивом развитии нашей экономики, решении проблем трудовой занятости и росте благосостояния нашего народа.

Глубокие изменения структуры нашей экономики стали важнейшим фактором укрепления экспортного потенциала страны, устойчивого роста и позитивных сдвигов в структуре экспорта отечественной продукции.

Несмотря на нестабильность конъюнктуры мирового рынка, рост объема экспорта в 2013 году составил 10,9 процента.

Положительное сальдо во внешнеторговой деятельности составило 1,3 миллиарда долларов. Золотовалютные резервы страны, несмотря на резкое падение в 2013 году цен на драгоценные металлы, в течение истекшего года увеличились на 2 процента.

В структуре экспорта в течение последних лет четко прослеживается устойчивая тенденция роста объемов экспортных продаж готовой конкурентоспособной продукции. Так, в 2013 году свыше 72 процентов всего объема экспорта приходилось на несырьевые товары, что само по себе является конкретным свидетельством диверсификации экономики.

Своевременно принятые и реализованные меры по стимулированию экспортного потенциала и поддержке предприятий-экспортеров позволили вовлечь в экспортную деятельность свыше 450 новых предприятий.Этому способствовало и создание при Национальном банке внешнеэкономической деятельности Фонда поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства с территориальными филиалами во всех регионах республики, основными функциями которого является оказание правового, финансового и организационного содействия в продвижении собственной продукции на экспорт. За короткий период деятельности Фонда оказано содействие 153 субъектам предпринимательства в заключении экспортных контрактов на сумму свыше 56 миллионов долларов США.

Уважаемые участники заседания!

Особо хотел бы остановиться на изменениях, которые происходят в сельском хозяйстве. Несколько цифр. В 2013 году объем производства сельскохозяйственной продукции по сравнению с 2000 годом возрос в 2,3 раза. Только за прошлый год сельскохозяйственное производство увеличилось на 6,8 процента, в том числе в растениеводстве – на 6,4 процента и животноводстве – на 7,4 процента.

Наряду со стабильно высокими темпами роста сельского хозяйства его удельный вес в общем объеме валовой внутренней продукции имеет тенденцию к уменьшению (с 30,1 процента в 2000 году до 16,8 процента в 2013 году).

Это, прежде всего, свидетельство глубоких структурных изменений и поступательного преобразования нашей страны, некогда аграрной, в современное промышленно развитое государство.

Масштабные преобразования и качественные изменения имеют место в самом сельском хозяйстве.

Проводимая всесторонне взвешенная политика по оптимизации посевных площадей и районированию сельскохозяйственных культур позволила при относительно стабильных объемах производства важнейшей сырьевой и экспортной культуры – хлопка-сырца многократно увеличить производство других сельскохозяйственных культур.

В частности, по сравнению с 2000 годом производство зерна возросло в 2 раза, картофеля – в 3,1 раза, овощей – в 3,2 раза, винограда – в 2 раза, мяса и молока – в 2,1 раза, яиц – в 3,4 раза.

В истекшем году руками наших дехкан собраны рекордные урожаи зерна – 7,8 миллиона тонн и овощей – 8,4 миллиона тонн. На хирман республики поступило более 3 миллионов 360 тысяч тонн хлопка-сырца.

Пользуясь случаем, хочу с этой высокой трибуны выразить слова глубокой благодарности и признательности нашим славным труженикам села, чьими руками создается богатство и благополучие нашей страны, нашего народа.

В достижении высоких результатов на селе ключевую роль сыграло прежде всего утверждение фермерства как основной формы организации сельскохозяйственного производства. Сегодня это, как правило, крупные хозяйства, имеющие в арендном пользовании достаточные для эффективной деятельности площади сельскохозяйственных угодий, оснащенные современной высокопроизводительной техникой, владеющие прогрессивными агротехнологиями, говоря коротко, это та опора, на которой строится село. Характерной чертой становится создание многопрофильных фермерских хозяйств, которые наряду с производством сельскохозяйственной продукции занимаются ее углубленной переработкой, проведением строительных работ и оказанием услуг сельскому населению. Сегодня у нас в республике число таких фермерских хозяйств превысило 18 тысяч.

Говоря о перспективах развития сельского хозяйства у нас в стране, в связи с ограниченностью наших возможностей в земельных и водных ресурсах единственно правильный путь – это интенсификация сельского хозяйства, кардинальное улучшение мелиоративного состояния земель, углубление селекционной работы, внедрение современных высокоэффективных агротехнологий и водопользования.

Только внимание к земле, повышению ее плодородия и, в первую очередь, всемерное внимание к дехканину и фермеру, забота об их интересах – это наш путь развития села и сельскохозяйственного производства.

Начиная с 2008 года улучшено мелиоративное состояние почти 1,5 миллиона гектаров орошаемых земель, на 415 тысяч гектаров, или почти на 10 процентов, сократилась площадь земель с критическим уровнем залегания грунтовых вод, на 113 тысяч гектаров уменьшилась площадь сильно- и среднезасоленных земель.

В прошлом году мы приняли Государственную программу комплексных мер по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель и рациональному использованию водных ресурсов на период 2013-2017 годы. Министерству сельского и водного хозяйства, Министерству экономики, Министерству финансов, Фонду мелиоративного улучшения орошаемых земель, Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей, всем заинтересованным ведомствам, Совету фермеров и прежде всего самим фермерским хозяйствам необходимо обеспечить безусловное выполнение предусмотренных в программе мер. Кабинету Министров необходимо установить системный контроль за ее выполнением.

В устойчивом развитии нашей экономики все большую роль играет сфера услуг. В начале прошлого года мы утвердили дополнительные меры по ускоренному развитию сферы услуг и сервиса в сельской местности в 2013-2016 годах. В прошлом году создано свыше 13 тысяч предприятий по оказанию услуг, в том числе торгово-бытовых комплексов, филиалов мини-банков, страховых компаний и других. По итогам 2013 года объем оказанных услуг возрос на 13,5 процента, а их доля в структуре ВВП составила 53 процента против 37 процентов в 2000 году. У нас сегодня есть все основания заявить, что по уровню развития сферы услуг мы все больше приближаемся к экономически развитым странам.

В центре нашего внимания в истекшем году оставались вопросы развития и реформирования банковской системы. Существенно расширяется и укрепляется ресурсная база банков, улучшается качество предоставляемых ими услуг. Совокупный объем кредитов, выданных реальному сектору экономики в 2013 году, возрос на 30 процентов.

За прошедший год совокупный капитал коммерческих банков возрос на 25 процентов, а по сравнению с 2000 годом – более чем в 46 раз.

В результате сегодня уровень достаточности капитала банков составляет 24,3 процента, что в 3 раза превышает требования Базельского комитета по банковскому надзору, которые приняты на уровне 8 процентов.

Ликвидность банковской системы превышает 65 процентов, что в 2,2 раза выше общепринятой в мировой практике оценки "высокий". На долю внутренних источников приходится около 80 процентов всей суммы кредитного портфеля.

Особого признания заслуживает доступность банковских услуг. Так, на 100 тысяч взрослого населения приходится 49,7 банковских учреждений, а на 1000 человек открыто 1028 банковских счетов, что по международным нормам соответствует оценке "высокий".

Хотел бы, пользуясь этой возможностью, с удовлетворением отметить, что практически все коммерческие банки страны получили со стороны ведущих международных рейтинговых агентств оценку "стабильный".

Уважаемые друзья!

Мы всегда должны помнить простую истину – без инвестиций нет прогресса, нет технического, технологического обновления и модернизации производства и в целом страны. В рамках реализации Инвестиционной программы 2013 года освоено в эквиваленте 13 миллиардов долларов капитальных вложений с ростом на 11,3 процента по сравнению с 2012 годом. При этом особого внимания заслуживает тот факт, что почти половину общего объема освоенных капитальных вложений (47 процентов) составили частные инвестиции – за счет собственных средств предприятий и населения.

Основная часть привлекаемых инвестиций направлялась в первую очередь в производственное строительство (свыше 70 процентов), а доля инвестиций в приобретении современного, новейшего оборудования составила около 40 процентов.

В целом объем инвестирования в экономику страны составил 23 процента к ВВП.

Из общего объема освоенных капитальных вложений иностранные инвестиции составили свыше 3 миллиардов долларов, из них более 72 процентов, или 2,2 миллиарда долларов, – это прямые иностранные инвестиции.

Устойчивый приток иностранных инвестиций в нашу экономику убедительно свидетельствует об эффективности проводимого нами экономического курса на обновление и модернизацию нашей экономики, и, в первую очередь, создание в нашей стране благоприятного инвестиционного климата и надежных гарантий для зарубежного инвестора.

Можно без преувеличения сказать, что привлечению иностранных инвестиций во многом способствовало создание Фонда реконструкции и развития, основная задача которого – активно участвовать в финансировании совместно с иностранными партнерами стратегически значимых инвестиционных проектов в базовых отраслях экономики и дорожно-коммуникационной сфере.

За короткий период своей деятельности Фонд превратился в мощный финансовый институт, располагающий активами в размерах, превышающих 15 миллиардов долларов США, что сопоставимо с общим годовым объемом инвестирования в экономику страны. Фонд своими средствами участвует в софинансировании 86 стратегически значимых инвестиционных проектов на общую сумму свыше 29 миллиардов долларов США. Только в 2013 году с участием средств Фонда реализовано 33 важнейших проекта на сумму более 780 миллионов долларов, что на 24 процента больше, чем в 2012 году.

В 2013 году в рамках Инвестиционной программы за счет всех источников финансирования завершена реализация 150 проектов производственного направления общей стоимостью около 2,7 миллиарда долларов США.

В их числе – внедрение когенерационной газотурбинной технологии на Ташкентской ТЭЦ, дообустройство месторождений Самантепе и Южный Уртабулак со строительством дожимной компрессорной станции и газопровода Южный Уртабулак – Мубарекский газоперерабатывающий завод, перевод 1-5 энергоблоков Ново-Ангренской ТЭС на круглогодичное сжигание угля с модернизацией разреза "Ангренский", реконструкция подстанции "Ахангаран" на территории специальной индустриальной зоны "Ангрен", модернизация действующего производства со строительством новой линии по выпуску цемента на ОАО "Бекабадцемент", реконструкция литейного производства на ДП "Литейно-механический завод" и другие.

Организованы современные текстильные комплексы в Ташкентской и Наманганской областях, прядильные и вязальные производства в городе Джизаке и Хорезмской области, предприятие по производству спортивной обуви в Самаркандской области. Модернизированы и технически перевооружены производства на 21 предприятии пищевой промышленности.

Решение поставленных перед собой задач по модернизации и обновлению нашего производственного потенциала, внедрению современных инновационных и высокоэффективных технологий мы связываем и с расширением деятельности созданных в Узбекистане специальных индустриальных зон. Освоение новых высокотехнологичных производств в этих зонах служит мощным импульсом для роста промышленности и эффективного использования сырьевого потенциала регионов нашей страны.

Об этом убедительно свидетельствует накопленный опыт в деятельности специальных индустриальных зон "Навои" и "Ангрен".

Так, с момента создания СИЭЗ "Навои" на ее территории введены в эксплуатацию производства по 19 инвестиционным проектам на общую сумму свыше 100 миллионов долларов. На основе высоких технологий организовано производство таких видов продукции, как модемы и ТВ-приставки, электронные счетчики электроэнергии, силовые кабели, отопительные и водонагревательные котлы, мобильные и стационарные телефонные аппараты, готовые лекарственные средства, и других. В 2013 году предприятиями зоны произведено продукции на сумму свыше 100 миллиардов сумов с ростом против прошлого года на 25,8 процента.

На территории СИЗ "Ангрен" за короткий срок налажено производство высокотехнологичной продукции по 5 проектам на общую сумму около 44 миллионов долларов – энергосберегающих светодиодных ламп, медных труб различного диаметра, брикетного угля, а также завершено строительство нового завода по производству сахара и других предприятий.

Учитывая накопленный опыт, в марте прошлого года в Джизакской области мы создали специальную индустриальную зону "Джизак" с филиалом в Сырдарьинской области, в которой активно ведутся работы по опережающему развитию транспортной, производственной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

Уже в истекшем году на территории зоны реализованы первые 3 проекта с участием китайских компаний на общую сумму около 6 миллионов долларов по производству 100 тысяч мобильных телефонов, а также по переработке продуктов животноводства и производству кормов.

В 2013 году высокими темпами велись строительство и реконструкция дорожно-транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

Последовательно проводились работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог, входящих в состав Узбекской национальной автомагистрали, осуществлены строительство и реконструкция 530 километров автомобильных дорог общего пользования. Завершены работы по устройству четырехполосного цементобетонного покрытия автомобильной дороги Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу протяженностью 141 километр, 18-километрового четырехполосного асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге Ташкент-Ош, пролегающей через перевал Камчик, 15-километрового участка автодороги Ташкент-Ош в обход города Коканда, а также нового направления Ташкентской обводной дороги и транспортной развязки на обводной дороге города Бухары.

Для реализации этих проектов в истекшем году привлечено средств Республиканского дорожного фонда и международных финансовых институтов в размере, эквивалентном 565 миллионам долларов США.

В прошлом году ускоренно продолжались работы по дальнейшему развитию железнодорожных транспортных коммуникаций. В течение года на эти цели было направлено капитальных вложений в эквиваленте 477 миллионов долларов. Это позволило провести работы по модернизации 240 километров железнодорожных путей, изготовлению собственными силами 550 грузовых и 30 пассажирских вагонов. В истекшем году активно велись работы по электрификации железнодорожных участков Мараканд-Карши и Карши-Термез, что имеет огромное значение для дальнейшего развития экономического потенциала южных областей нашей страны.

В прошлом году мы приступили совместно с китайскими партнерами к реализации еще одного крупного проекта в сфере транспортных коммуникаций, имеющего, без преувеличения, огромное стратегическое значение для развития экономики нашей страны в перспективе. Речь идет о строительстве новой электрифицированной железной дороги Ангрен-Пап с прокладкой 19-километрового железнодорожного тоннеля, которая не только надежно свяжет центральную часть Узбекистана с областями Ферганской долины, обеспечит завершение формирования единой по всей территории республики железнодорожной транспортной системы, но и будет служить важнейшим звеном транснационального транспортного коридора, соединяющего Европу с Азией.

Исключительно важное значение в истекшем году придавалось широкому внедрению информационно-коммуникационных технологий во всех сферах экономики и в нашей повседневной жизни.

В центре нашего внимания находилась реализация таких крупных инвестиционных проектов, как "Модернизация и расширение междугородних центров коммутации по технологии сетей нового поколения (NGN)", "Развитие оптических сетей широкополосного доступа по технологии FTTx", "Развитие мобильной сети CDMA-450 с внедрением технологии EVDO в регионах Республики Узбекистан" и другие. Их успешное завершение позволит нам войти в число стран мира с высоким уровнем развития современных средств связи и информации, расширить еще один коридор деловых коммуникаций.

Поэтапно осуществляется переход на цифровое телевидение путем установки 5 цифровых телевизионных передатчиков в Джизакской, Ташкентской, Ферганской и Хорезмской областях с обеспечением охвата цифровым телевещанием более 45 процентов населения республики.

Последовательно, на системной основе внедряются в нашу жизнь электронные формы и системы передачи данных, статистической, финансовой и налоговой отчетности. Уже сегодня в электронном формате сдают налоговую отчетность свыше 89 процентов субъектов предпринимательства, а статистическую отчетность – порядка 86 процентов.

Заслуживает всяческого внимания и поддержки внедренная в 2011 году современная, обеспечивающая высокую конкуренцию и равнодоступность участников торгов, система государственных закупок на бирже через электронные торги. В 2013 году объем государственных закупок, совершенных на электронных торгах, составил 417 миллиардов сумов, достигнутая по итогам торгов экономия бюджетных средств составила 83 миллиарда сумов.

При этом более 83 процентов товаров и услуг, поставленных в рамках госзакупок, пришлось на долю объектов малого бизнеса.

Внедрена система оплаты товаров и услуг через сеть Интернет и мобильные телефоны с использованием банковского счета и сумовых пластиковых карт без дополнительных комиссионных для населения.

Однако все это – только начальные шаги в системе широкомасштабных мер по внедрению современных информационно-коммуникационных технологий, которые предстоит осуществить в последующие годы.

Уважаемые участники заседания!

Ключевое место в нашей деятельности за прошедший год занимали вопросы и проблемы социального благоустройства и развития социальной сферы.

По-прежнему в центре нашего внимания остаются вопросы создания новых рабочих мест, обеспечения занятости и роста доходов населения.

В результате реализации региональных программ создания рабочих мест и обеспечения занятости населения в 2013 году было трудоустроено около 970 тысяч человек, из них свыше 60,3 процента – в сельской местности. В том числе за счет развития малых предприятий, микрофирм и индивидуального предпринимательства создано более 480 тысяч рабочих мест, за счет расширения надомного труда – более 210 тысяч.

Трудно переоценить сам факт, что за истекший 2013 год трудоустроено более 500 тысяч выпускников профессиональных колледжей. Выпускникам колледжей, решившим заняться собственным бизнесом, выделено свыше 140 миллиардов сумов льготных микрокредитов.

В системе осуществляемых в стране мер по реформированию социальной сферы особое место мы отводим дальнейшему улучшению жизни сельского населения за счет коренного изменения облика сельских населенных пунктов, строительства новых комфортабельных домов по типовым проектам, формирования, по сути, практически новой инфраструктуры на селе.

Начиная с 2009 года по типовым проектам в 159 сельских районах страны создано более 900 новых сельских жилых массивов, возведено свыше 33,5 тысячи индивидуальных жилых домов площадью 4,5 миллиона квадратных метров. Построено 732 километра асфальтированных автомобильных дорог, более тысячи объектов социальной и рыночной инфраструктуры.

В 2013 году на 353 массивах в сельской местности построено 10 тысяч комфортных домов жилой площадью свыше 1,5 миллиона квадратных метров, или с ростом против предыдущего года на 17 процентов. На эти цели было направлено в эквиваленте около 650 миллионов долларов, из которых 106 миллионов долларов – заемные средства Азиатского банка развития.

Накопленный нами опыт обустройства села, улучшения жилищных условий сельского населения вызвал огромный интерес у международной общественности. Ярким свидетельством этого стало проведение в апреле прошлого года в городе Ташкенте международной конференции по вопросам современного жилищного строительства, в которой активное участие приняли руководители и представители Организации Объединенных Наций, Международного валютного фонда, Всемирного банка, Азиатского банка развития, Исламского банка развития, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), ЮНЕСКО и других авторитетных международных организаций, свыше 300 ученых, специалистов и экспертов из более чем 60 стран мира.

Уважаемые друзья!

Дальнейшее углубление реформ в системе образования, совершенствование образовательных стандартов и программ, направленных на повышение уровня и качества образовательного процесса, продолжение укрепления материально-технической базы школ, лицеев, колледжей и высших учебных заведений – всем этим вопросам уделялось первостепенное внимание в 2013 году.

За истекший год осуществлено строительство 28 новых профессиональных колледжей, проведены реконструкция и капитальный ремонт 131 профессионального колледжа и академического лицея, 381 общеобразовательной школы, 45 объектов системы высших учебных заведений. Сданы 55 детских школ музыки и искусства, 112 объектов детского спорта и 4 плавательных бассейна. Все они оснащены необходимым оборудованием и инвентарем.

Из широкого комплекса выполненных в 2013 году мер по реформированию образовательной системы особо хотел бы выделить меры, направленные на повышение уровня овладения подрастающим поколением иностранными языками. Все мы прекрасно понимаем, что сегодня, в условиях глобальной интеграции, широкого внедрения в повседневную жизнь компьютерных технологий и Интернета, без знания иностранных языков и свободного владения ими нет будущего.

Учитывая это, мы с прошлого учебного года ввели, начиная с первого класса общеобразовательных школ, непрерывную систему обучения иностранным языкам.

Во всех общеобразовательных школах создано свыше 17 тысяч учебных кабинетов по обучению иностранным языкам. Для учащихся 1-х классов издано более 538 тысяч красочных учебников по иностранному языку с мультимедийными приложениями. Подготовлено около 2 тысяч преподавателей иностранных языков, общее число которых достигло 26 тысяч. Для создания равных условий обучения иностранным языкам во всех регионах республики, привлечения в сельскую местность высококвалифицированных преподавателей английского языка введена система их материального стимулирования с установлением 30-процентной надбавки к тарифным ставкам. На телевидении созданы специальные детские познавательные каналы с игровыми программами по обучению иностранным языкам.

В системе мер по дальнейшему углублению реформирования здравоохранения в 2013 году важнейшим шагом стал переход системы первичной медико-санитарной помощи на принципы семейной медицины, что позволило обеспечить доступность квалифицированной медицинской помощи для 14,6 миллиона человек, проживающих в сельской местности, особенно в отдаленных районах. Это позволило снизить уровень госпитализации больных с 12,5 процента в 2009 году до 10,8 процента в 2013 году.

Обеспечен всеобщий охват медицинским осмотром женщин фертильного возраста, детей и подростков. За 2011-2013 годы обследовано свыше 535 тысяч беременных женщин для выявления наследственных и врожденных заболеваний, что дало возможность только в 2013 году предупредить рождение около 2,7 тысячи детей с врожденными аномалиями и пороками развития. В целом реализация программы "Скрининг матери и ребенка" обеспечила сокращение рождаемости детей с врожденными пороками развития по сравнению с 2000 годом в 1,8 раза.

В результате принимаемых мер по улучшению питания населения, фортификации муки и соли, обеспечению матерей и детей витаминными препаратами сегодня 92 процента детей по параметрам своего развития соответствуют стандартам Всемирной организации здравоохранения, что, безусловно, является одним из наших высоких достижений.

Только в 2013 году объем инвестирования в здравоохранение вырос в 3,8 раза по сравнению с 2010 годом. В результате было реконструировано и сдано в эксплуатацию 295 медицинских объектов. Уровень оснащенности республиканских специализированных медицинских центров возрос в 1,8 раза и составляет 91,7 процента, в том числе по высокотехнологичному оборудованию – 82,6 процента.

Вместе с тем следует признать, что уровень деятельности СВП в должной мере не отвечает современным требованиям, особенно по раннему выявлению и профилактике заболеваний. Это еще раз выявила проведенная проверка всех СВП. Министерству здравоохранения совместно с Министерством финансов в кратчайшие сроки необходимо реализовать комплекс мер по наведению должного порядка в деятельности СВП, утверждению новых нормативов нагрузки на врачей, реализации в порядке эксперимента в ряде районов стимулирующих мер по повышению результативности работы патронажных сестер.

Самого серьезного внимания заслуживают показатели роста уровня и качества жизни населения, достигнутые за истекшие годы.

В прошедшем году реальные доходы населения выросли на 16 процентов, среднемесячная заработная плата работников бюджетных организаций, размеры пенсий, социальных пособий и стипендий возросли на 20,8 процента.

В настоящее время средний размер пенсии в Узбекистане по отношению к средней заработной плате составляет 37,5 процента, тогда как в России – 25,7, странах Центральной Азии – 23-28 процентов. В текущем 2014 году этот показатель в стране предусматривается на уровне 41 процента.

Меняется структура доходов семей – на долю предпринимательских доходов приходится свыше половины совокупных доходов населения, в то время как в среднем в странах СНГ данный показатель не превышает 20-25 процентов. И что особенно важно, в Узбекистане разница между наиболее низкими и наиболее высокими доходами населения составляет 8 раз и сохраняется на этом уровне в последние годы, тогда как во многих странах, в том числе соседних, она в разы превышает этот показатель по нашей стране.

Рост доходов и сбережений обеспечил увеличение покупательной способности населения. За период 2000-2013 годы потребительские расходы населения возросли в 9,5 раза.

Качественно изменилась потребительская корзина. В ней за последние годы значительно выросли расходы на приобретение непродовольственных товаров и оплату услуг при неукоснительном росте объемов среднедушевого потребления важнейших видов продуктов питания. Так, за годы независимости потребление мяса возросло в 1,4 раза, молока – в 1,3 раза, овощебахчевых культур – в 2,6 раза, картофеля – в 2 раза, фруктов – в 6,4 раза.

Кардинально изменилось положение и с обеспечением семей непродовольственными товарами длительного пользования. Повысилась оснащенность семей современной бытовой техникой, в том числе холодильниками, кондиционерами, персональными компьютерами, телевизорами, мобильными телефонами. Особенно показательным является обеспечение в последние годы легковыми автомобилями, как правило, отечественного производства. Если в 2000 году на 100 семей приходилось 20 легковых автомобилей, то в настоящее время их количество возросло до 41,4. Как показывают результаты обследований, более 11 процентов домохозяйств имеют по два легковых автомобиля. О чем говорят эти показатели?

Они прежде всего свидетельствуют о поступательном, поэтапном продвижении нашей страны по пути к достижению поставленной нами цели – выйти на уровень развитых демократических стран мира, и мы этой цели обязательно добьемся.

Уважаемые соотечественники!

Основные задачи и приоритеты продвижения экономики на 2014 год диктуются в первую очередьпрограммными целями долгосрочного развития страны, продолжения принятой стратегии, обеспечивающей стабильно высокие темпы роста экономики, мобилизации для этого имеющихся резервов и возможностей.

Прирост валового внутреннего продукта (ВВП) намечается в размере 8,1 процента, промышленности – на 8,3, сельского хозяйства – на 6 процентов, розничного товарооборота – на 13,9, рыночных услуг – на 16,2 процента, с увеличением их доли до 55 процентов.

Немаловажное значение приобретает дальнейшее снижение налогового бремени, в частности, снижение ставки налога на прибыль юридических лиц с 9 до 8 процентов, а также снижение минимального размера налога на доходы физических лиц с 8 до 7,5 процента.

Это позволит высвободить и оставить в распоряжении предприятий более 130 миллиардов сумов, направив их на пополнение собственных оборотных средств, модернизацию и технологическое обновление производства, а также позволит увеличить доходы населения более чем на 90 миллиардов сумов.

С 1 января 2014 года ставка рефинансирования Центрального банка снижена с 12 до 10 процентов.

Без всякого преувеличения можно сказать, что 2014 год станет годом ввода в строй важнейших высокотехнологичных и современных объектов и мощностей в промышленности, роста и совершенствования инвестиционного процесса.

Общий объем капитальных вложений по всем источникам финансирования составит в эквиваленте 14,3 миллиарда долларов с ростом против прошедшего года на 10,1 процента и сохранением доли инвестиций в основной капитал к ВВП на уровне 2013 года – 23 процента.

На производственное строительство будет направлено свыше 73 процентов всех инвестиций, а на приобретение машин и оборудования – порядка 40 процентов капитальных вложений.

Намечено в текущем году освоить свыше 3,9 миллиарда долларов иностранных инвестиций и кредитов с ростом против уровня прошлого года на 29 процентов.

Примечательно, что в общем объеме иностранных инвестиций около 69 процентов – это прямые инвестиции, объем которых в 2014 году возрастет на 22,4 процента.

В текущем году намечено ввести в действие более 150 крупных производственных объектов общей стоимостью строительства 4,4 миллиарда долларов.

Предусматривается завершение таких проектов, как "Расширение производственных мощностей Дехканабадского завода калийных удобрений с 200 тысяч тонн до 600 тысяч тонн", "Организация производства легковых автомобилей модели "Дамас" в Хорезмской области", "Производство 760 тысяч тонн портландцемента или 350 тысяч тонн белого цемента в Джизакской области", "Завершение строительства III нитки газопровода Узбекистан-Китай", "Дообустройство месторождений Шуртан и Алан со строительством дожимной компрессорной станции", и других.

Продолжится строительство Устюртского ГХК на базе месторождения Сургиль, производств синтетического жидкого топлива на базе очищенного метана Шуртанского ГХК.

В электроэнергетике намечено расширение Талимарджанской ТЭС со строительством двух парогазовых установок на 450 МВт, строительство парогазовой установки мощностью 370 МВт на Ташкентской ТЭС, расширение Навоийской ТЭС со строительством 2-й парогазовой установки мощностью 450 МВт.

В химической промышленности – ввод 2-й очереди Кунградского содового завода, а также производства метанола, аммиака и карбамида на ОАО "Навоиазот" и других объектов.

Уважаемые участники заседания!

Думаю, что нет необходимости говорить сегодня о том, что программные масштабные цели и задачи, предусмотренные на 2014 год, требуют мобилизации всех имеющихся у нас источников роста, дальнейшего углубления реформ и решения проблем, являющихся тормозом на пути экономического развития страны.

Речь идет в первую очередь о формировании в стране полноценной конкурентной среды, которая, как известно, является ключевым фактором технического и технологического обновления и модернизации производства, выхода на мировые рынки.

Надо сегодня признать, что принимаемые и осуществляемые в этом направлении программные меры далеко еще не соответствуют современным требованиям.

Мы все еще находимся в плену старого стереотипа мышления, до сих пор не изжиты издержки старой порочной планово-распределительной системы. Глубоко укоренилось ошибочное мнение, что выжить в условиях жесткой конкуренции можно за счет налоговых льгот и протекционистских мер.

При этом абсолютно не задумываемся над тем, что все эти меры, в первую очередь, наносят ущерб интересам самих предприятий, сокращая их доходы и доходы бюджета. И самое главное – льготы и преференции не могут быть вечными. В условиях открытой экономики такие предприятия не могут конкурировать с иностранными поставщиками не только на внешнем, но и на внутреннем рынке.

Думаю, настало уже время не заниматься разъяснениями и пояснениями по этим вопросам, а более решительно избавляться от тех руководителей, которые, очевидно, не хотят или не могут отказаться от старых стереотипов и методов управления, и, в первую очередь, делать ставку на подготовленных, современно мыслящих менеджеров.

Ни для кого не секрет, что высокие издержки производства, высокая материалоемкость и энергоемкость выпускаемой продукции и, прежде всего, технологическая отсталость отраслей реального сектора экономики становятся сегодня серьезным барьером для повышения конкурентоспособности.

По итогам проведенного технического аудита, которым было охвачено более 500 предприятий реального сектора и свыше 160 тысяч единиц используемого ими оборудования, выявлено, что более 30 процентов оборудования устарело, в том числе в электротехнической промышленности – 44 процента, машиностроении – 37, химической промышленности – 21, в производстве строительных материалов – 20, в пищевой – 19, легкой промышленности – 8 процентов.

За период 2009-2013 годы на балансы коммерческих банков передано 172 нерентабельных предприятия, из которых 112 уже восстановили производственную деятельность и реализованы новым собственникам. Из оставшихся на балансе банков предприятий на 43 восстановлена производственная деятельность, на 17 – ведутся работы по восстановлению производства. На осуществление модернизации и восстановление производственной деятельности этих предприятий направлены инвестиции в размере 316 миллиардов сумов, в результате чего создано свыше 9 тысяч рабочих мест.

Вместе с тем на сегодня всего более 140 предприятий, из них 67 крупных предприятий, являются убыточными, 10 из которых – в сфере промышленного производства, в том числе в отрасли сельскохозяйственного машиностроения, химической, электротехнической и фармацевтической промышленности.

К примеру, такие крупные машиностроительные предприятия, как Ташкентский тракторный завод, ОАО "Агрегатный завод", ОАО "Чирчиккишлокмаш", ОАО "Узпахтамаш", находятся в тяжелом финансовом состоянии.

Не в лучшем положении – такие крупные предприятия химической промышленности, как ОАО "Самаркандский химический завод", ОАО "Джизак пластмасса", а также ташкентское предприятие ОАО "Оникс", несмотря на то, что в республике есть большой спрос на различные осветительные приборы.

Вызывает озабоченность наличие 26 убыточных предприятий в коммунальной сфере, а также 13 экономически несостоятельных предприятий в сфере дорожного строительства.

Кабинету Министров, Министерству экономики, Министерству финансов с привлечением заинтересованных структур в трехмесячный срок по указанным конкретным предприятиям необходимо разработать и утвердить программы – так называемые "дорожные карты" по выходу из финансового кризиса и фактического банкротства.

Те предприятия, по которым эти меры уже не могут воздействовать на их положение, – продать частным физическим лицам по нулевой стоимости.

Сегодня нет необходимости доказывать, что предприятия с частной формой собственности работают значительно эффективнее, чем с государственной формой собственности.

Надо признать также, говоря об этом, что мы порою подменяем понятие частной собственности обтекаемым определением "предприятия негосударственной собственности". Надо внести в эти определения четкую ясность и, что особенно важно, обеспечить на деле в соответствии с нашими законами приоритет, поддержку и неприкосновенность частного сектора экономики.

Формирование деловой среды (по принципу "делай бизнес"), всесторонняя поддержка и дальнейшее стимулирование малого бизнеса и частного предпринимательства должны стать важнейшими направлениями нашей деятельности в 2014 году.

В последние годы мы много сделали в создании необходимых условий и благоприятной среды для развития частного предпринимательства, ведения бизнеса, широкого привлечения в экономику отечественных и иностранных инвестиций.

Внедрен принцип приоритета прав субъекта предпринимательства. Только в прошлом году отменены более 80 видов разрешительных процедур, 15 лицензируемых видов деятельности, сокращены 65 видов статистической отчетности, а по 23 видам сокращена периодичность их представления, внедрено 22 вида интерактивных налоговых услуг, сокращены в 2 раза сроки выдачи необходимых разрешений и в 5 раз – стоимость данных процедур.

Следует отметить, что затраты при прохождении разрешительных процедур для субъектов предпринимательства снижены расчетно в 8 раз, отменена плата за открытие счетов в банках, приняты и другие меры.

По условиям регистрации бизнеса Узбекистан поднялся на 66 позиций и занимает 21-е место среди 189 стран, включенных в рейтинг, а в сфере кредитования рейтинг вырос на 24 позиции.

Однако надо признать, что современное состояние деловой среды и условия ведения бизнеса в Узбекистане в полной мере не отвечают требованиям и принципам свободной рыночной экономики, общепринятым международным нормам. Наши предприниматели по-прежнему сталкиваются с неустойчивым энергоснабжением, неразвитостью производственной и дорожной инфраструктуры в сельской местности, большим количеством проводимых проверок, а также со слабой исполнительской дисциплиной на местах.

Приходится еще и еще раз обращать внимание на дальнейшее сокращение сроков, упрощение и удешевление различных разрешительных процедур для организации и ведения предпринимательской деятельности, а также устранение и недопущение излишних бюрократических барьеров на пути предпринимательства.

Следует быстрее осуществить переход на электронную форму оформления разрешительных и лицензионных процедур, интерактивное предоставление коммунальных услуг, а также услуг по налогообложению и таможенному оформлению.

Важное значение имеет реализация мер по развитию электронной коммерции. В настоящее время в стране выпущено свыше 10 миллионов пластиковых карт, в том числе около 2,5 миллиона являются онлайн-картами. Уже сегодня можно через Интернет оплатить телекоммуникационные и коммунальные услуги. Следует в кратчайшие сроки снять препоны и существенно расширить эту сферу.

Центральному банку, Министерству финансов, Государственному налоговому комитету, Государственному комитету связи, информатизации и телекоммуникационных технологий совместно с другими заинтересованными структурами следует в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров предложения по расширению электронной коммерции и подготовить новую редакцию Закона "Об электронной коммерции", который был принят в 2004 году и сегодня уже устарел.

Развитие социальной сферы, формирование рабочих мест и трудовая занятость населения, строительство жилья и благоустройство населенных пунктов, дальнейшее реформирование и совершенствование образовательного процесса и здравоохранения всегда были и будут оставаться в центре нашего внимания.

На развитие социальной сферы в текущем году направляется около 60 процентов всех расходов Государственного бюджета.

В соответствии с утвержденной Парламентом страны Программой в 2014 году предусматривается создание около 1 миллиона рабочих мест.

В текущем году в трудовую сферу вольются около 500 тысяч молодых людей – выпускников профессиональных колледжей, получивших 2-3 специальности и навыки работы и готовых реализовать полученные знания в различных сферах экономики, сфере услуг и управлении.

Нет, очевидно, необходимости говорить об ответственности хокимов областей, городов и районов, руководителей предприятий и колледжей за выполнение возложенных на них задач по полноценному вовлечению в активную трудовую деятельность вступающего в жизнь нового поколения наших детей.

Кабинету Министров следует обеспечить координацию этой работы.

Думаю, сегодня нет необходимости говорить о том огромном влиянии, которое оказывают на умонастроение людей и качество их жизни обеспеченность благоустроенным и комфортным жильем, обустройство окружающей их инфраструктуры, и в первую очередь здесь речь идет о нашем сельском населении.

В 2014 году предусматривается построить на 388 сельских жилых массивах еще 11 тысяч типовых домов общей площадью 1,5 миллиона квадратных метров. В этой связи Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей, Госархитекстрою, Министерству финансов, "Кишлок курилиш банку" и компании "Кишлок курилиш инвест" необходимо принять безотлагательные меры по обеспечению не позднее февраля открытия финансирования по программе текущего года и в марте – начала строительства жилых домов.

Хотел бы обратить особое внимание Кабинета Министров, Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и районов на то, что наши сельские жители должны получить не только комфортные жилые дома, но и обустроенные поселки со всеми необходимыми инженерными и транспортными коммуникациями, объектами социальной и рыночной инфраструктуры – медицинскими, спортивными, банковскими, бытовыми, торговыми и культурными учреждениями. Вновь построенные сельские поселки по уровню качества жилья и комфортности проживания должны ничем не уступать городским условиям.

В сфере образования в 2014 году на реконструкцию и капитальный ремонт 380 общеобразовательных школ и 161 профессионального колледжа и академического лицея предусматривается направить свыше 410 миллиардов сумов.

Особое внимание следует обратить на оснащение учебно-производственных мастерских профессиональных колледжей современным высокотехнологичным оборудованием и учебной техникой.

За истекшие два последних года сделано многое для укрепления материально-технической базы высших образовательных учреждений, в частности, это работы по строительству новых и реконструкции существующих учебных блоков Каршинского, Термезского, Ургенчского и Бухарского университетов, Ташкентского государственного технического университета, Навоийского горного института и других вузов с оснащением их современным учебно-лабораторным оборудованием.

В 2014 году предусмотрено выделить 173 миллиарда сумов на строительство, реконструкцию и оснащение 34 высших образовательных учреждений, в том числе строительство новых учебных корпусов и информационно-ресурсных центров в Андижанском, Каршинском государственных университетах, Узбекском государственном университете мировых языков и других вузах. Также предусмотрены работы по капитальному ремонту 17 высших учебных заведений страны на общую сумму 51 миллиард сумов.

В центре нашего постоянного внимания остаются вопросы дальнейшего реформирования системы здравоохранения и укрепления материально-технической базы медицинских учреждений.

В 2014 году средства, выделяемые для укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения, составят более 407 миллиардов сумов, или увеличатся почти на 30 процентов. Кроме того, на оснащение медицинских учреждений предусмотрено привлечение льготных кредитов международных финансовых институтов в размере более 28 миллионов долларов.

Особо следует отметить, что в 2014 году мы начинаем строительство не имеющей аналогов в СНГ специализированной многопрофильной детской клиники самого высокого по международным стандартам, 4-го уровня, рассчитанной на 250 коек и с поликлиникой на 200 посещений в смену, за счет средств правительства Республики Корея в размере 103 миллиона долларов.

За счет средств Фонда развития детского спорта в 2014 году предусматривается выделить 107 миллиардов сумов на строительство и реконструкцию 115 объектов детского спорта, оснащение их современным спортивным инвентарем, основная часть которого сегодня производится нашими отечественными предприятиями.

Дорогие соотечественники!

Наша цель – продолжить и углубить начатые нами реформы, обновление и модернизацию нашей экономики, обеспечить поступательный рост уровня и качества нашей жизни, быть равными среди равных – занять достойное место в мировом сообществе.

Мы объявили 2014 год – Годом здорового ребенка, что находит полную поддержку наших людей.

Это, прежде всего, забота о здоровье и будущем наших детей.

И наш долг, наша обязанность сделать все возможное, чтобы они выросли и физически, и духовно гармонично развитыми людьми, обладающими современными знаниями и опытом, способными взять на себя ответственность за будущее нашей страны, нашего народа.

УЗИНФОРМ