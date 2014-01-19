Равшан Ирматов будет арбитром на чемпионате мира 2014 года

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 января. /УЗИНФОРМ/. Узбекский футбольный арбитр Равшан Ирматов вошел в список 25 судей, которые будут работать на чемпионате мира 2014 года, который пройдет в Бразилии. Таким образом, это будет второй мундиаль в карьере Ирматова.

Напомним, что Равшан Ирматов судил матч открытия на ЧМ-2010 в Южной Африке, по итогам которого он также вошел в четверку лучших судей мундиаля, а вместе со своими коллегами Баходыром Кочкаровым (Кыргызстан) и Рафаэлем Ильясовым был объявлен лучшей судейской бригадой чемпионата. За это в Узбекистане он был представлен к государственной награде (Равшану Ирматову было присвоено почетное звание "Узбекистон ифтихори" ("Гордость Узбекистана"), а Рафаэль Ильясов награжден орденом "Дустлик" ("Дружба").

Ирматов начал международную судейскую карьеру в 2003 году. Он судил чемпионаты мира до 17 лет (2003, 2007, 2009 годов), чемпионат мира до 20 лет и клубный чемпионат мира в Японии в 2008 году. В 2008, 2009 и 2010 годах Ирматов признавался лучшим судьей Азии. В 2012 году он судил матч открытия 14-го чемпионата Европы, который прошел в Польше и Украине. В 2013 году вошел в топ-10 лучших футбольных судей мира 2013 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

На чемпионате мира-2014 будет работать 25 судейских бригад:

Азия: Равшан Ирматов (Узбекистан), Юити Нисимура (Япония), Бенджамин Уильямс (Австралия), Абдулла Шукралла (Бахрейн).

Африка: Джамель Аймуди (Алжир), Бакари Папа Гассама (Гамбия), Нумандьез Дуэ (Кот-д’Ивуар).

КОНКАКАФ (конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна): Хоэль Антонио Агиляр Чикас (Сальвадор), Марк Гейгер (США), Марко Антонио Родригес Морено (Мексика).

Южная Америка: Энрике Оссес (Чили), Нестор Питана (Аргентина), Вильмар Рольдан (Колумбия), Карлос Вера (Эквадор), Сандро Мейра Рисси (Бразилия).

Океания: Питер О’Лири (Новая Зеландия).

Европа: Феликс Брих (Германия), Джюнейт Чакир (Турция), Юнас Эрикссон (Швеция), Бьорн Куйперс (Голландия), Милорад Мажич (Сербия), Педру Проэнса (Португалия), Никола Риццоли (Италия), Карлос Веласко Карбальо (Испания), Говард Уэбб (Англия).

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