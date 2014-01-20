Наманганские амнистированные встретились с членами рабочей группы

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 января. /УЗИНФОРМ/. Группа амнистированных граждан, отбывавших наказание в учреждении исполнения наказаний в Папском районе Наманганской области, в субботу встретилась с членами рабочей группы по обеспечению общественного контроля и гласности при применении акта амнистии.

Руководитель группы, сенатор Олий Мажлиса Узбекистана Н.Садритдинов, представитель Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсман) О. Нуриддинов, начальник отдела областной прокуратуры Х. Рапиков, секретарь областной комиссии М. Шарипов, председатель Папского районного суда по уголовным делам О. Мирзамахмудов побеседовали с гражданами.

Они ответили на вопросы и выразили надежду, что те не вернутся к криминальному прошлому. Сами амнистированные тоже твердо решили "завязать", жить и трудиться честно.

"Раскаиваюсь в том, что совершил преступление. Я решил жить честно, приносить пользу обществу и очень благодарен правительству за этот акт милосердия и гуманизма", – сказал гражданин М.

"Будем надеяться, что эти люди никогда не станут на преступный путь. Наша задача состоит в обеспечении гласности при применении акта амнистии, мы встречаемся с лицами, отбывающими наказание, изучаем их дела и с помощью СМИ стараемся освещать этот процесс", – подчеркнул в свою очередь Н. Садритдинов.

Стоит сказать, что во исполнение Постановления Сената Олий Мажлиса от 12 декабря 2013 года "Об амнистии по случаю 21-й годовщины принятия Конституции Республики Узбекистан" в Наманганской области проводится большая работа: принято решение хокима области, создана рабочая группа по обеспечению общественного контроля и гласности при применении акта амнистии.

Также изучается семейное положение амнистированных, им оказывается содействие в трудоустройстве, реабилитации и лечении, а также предоставляется материальная помощь.

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