Наманганские слабовидящие болеют за узбекский футбол

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 января. /УЗИНФОРМ/. В субботу в Наманганском областном информационно-ресурсном центре для слепых побывал необычный гость – редактор газеты "Аср футболи" Мухаммаджон Исматуллаев. Он рассказал много интересного и ответил на вопросы собравшихся.

Особенно много говорили здесь об играх отборочного этапа чемпионата мира. Слабовидящие болельщики проявили завидную эрудицию и высказывали свои нестандартные мысли. Так, Холмухаммад Расулов отметил, что сборная Узбекистана была готова к матчу с Южной Кореей как в тактическом, так и в физическом отношении, и наши футболисты ни в чем не уступают корейским игрокам, но в плане психологии имеются проблемы, а потому не мешало бы иметь в команде штатного психолога.

Было высказано сожаление по поводу того, что матчи чемпионатов Англии, Италии и Испании не транслируются по телеканалу "Спорт".

Были нарекания и по поводу низкого уровня технической подготовки игроков, которые забивают голы из стандартных положений. Это можно было заметить в матчах плей-офф с Иорданией. Не помешало бы игрокам и чувство патриотизма и любви к Родине. Например, иракские футболисты полностью выкладываются на поле ради победы, наши игроки такой самоотверженной отваги не проявляют.

А ведь в Узбекистане уделяется большое внимание развитию спорта, чего не скажешь о разоренном войной Ираке, так что и узбекским футболистам следовало бы более ответственно подходить к своему делу, отметили болельщики.

"Члены общества слепых всегда были нашими активными читателями, которые всегда в курсе последних событий. В этом большая заслуга редакций многих газет, которые в качестве спонсорской помощи нашему информационно-ресурсному центру для слепых оформляют бесплатную подписку. Поэтому я хочу поблагодарить коллективы всех изданий, которые помогают нам. В их числе – газеты "Наманганская правда", "Наманган хакикати", "Диёнат", "Хукук оламида", "Экспресс-инфо", "Интерфутбол", "Аср футболи" и многие другие", – говорит старший библиотекарь Мурадилла Нарзуллаев.

Среди слабовидящих граждан немало футбольных фанатов, по-настоящему влюбленных в "игру миллионов", они с нетерпением ждут любимую программу "Арена" радиостанции "Машъал", которую ведет журналист Норбек Ниезов. Многие, собравшись в круг, устраивают коллективные чтения газет "Аср футболи" и "Интерфутбол", спорят и комментируют действия каждого игрока любимой команды.

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