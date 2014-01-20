В Наманганской области утверждена программа финансового оздоровления

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 января. /УЗИНФОРМ/. Хоким Наманганской области принял решение "Об утверждении Программы финансового оздоровления в Наманганской области на 2014 год". Об этом сообщает информационная служба областного хокимията.

Как отмечается в преамбуле документа, он принят в целях обеспечения исполнения статей 6, 25 Закона Республики Узбекистан "О государственной власти на местах", поручений, озвученных в протоколах заседаний Кабинета Министров № 4 от 22 октября 2013 года "Об итогах социально-экономического развития Республики за 9 месяцев 2013 года и мерах по безусловному обеспечению приоритетных задач экономической программы на 2013 года, а также № 346 от 22 октября 2013 года "О выявлении бездействующих и незавершенных объектов (государственных и негосударственных), неиспользуемых земельных площадей в Джизакской, Наманганской, Сырдарьинской, Ташкентской и Хорезмской областях, разработки предложений по созданию новых рабочих мест путем организации на их основе производства, сферы сервиса и услуг", организации новых рабочих мест на основе пустующих и незавершенных зданий и сооружений и других объектов и земельных площадей.

Принято к сведению, что рабочей группой, созданной по решению хокима области № 181-ф от 27 ноября 2013 года завершены работы по инвентаризации пустующих зданий и сооружений, недостроенных объектов, неиспользуемых земельных площадей и разработаны предложения по созданию новых рабочих мест путем организации на их основе производства, сферы сервиса и услугода

Глава администрации области также утвердил "Программу финансового оздоровления на 2014 год по созданию новых рабочих мест путем организации производства, сферы сервиса и услуг" на основе пустующих и незавершенных зданий и сооружений и других объектов и земельных площадей, согласно приложению № 1.

Областному управлению по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции поручено внести на рассмотрение очередного собрания областной региональной тендерной комиссии предложения по бесплатному предоставлению выявленных в ходе инвентаризации объектов государственного имущества по нулевой стоимости за счет инвестиционных обязательств с условием создания новых рабочих мест (объемы инвестиций, количество рабочих мест, вид деятельности и др.); совместно с хокимами города Намангана и районов организовать работу по привлечению предпринимателей для приобретения пустующих объектов, указанных в приложениях №№ 2 и 3; хокимам года Намангана и районов совместно с ГУП "Давлат мулкини ижарага бериш маркази" обеспечить в установленном порядке предоставление в аренду субъектам предпринимательства бездействующих объектов государственного имущества, указанных в приложении № 4;

Хокимиятам года Намангана и районов совместно с управлением земельных ресурсов и государственного кадастра и главным управлением архитектуры и строительства предписано также в течение одного месяца аннулировать в установленном законом порядке решения по выделению земельных участков для ведения бизнеса и организации сервиса (приложение № 5), где более чем за 2 года не выполнено каких-либо строительных работ, и передать их в установленном порядке более благополучным субъектам предпринимательства, и обеспечить согласно приложению № 6 передачу неэффективно используемых предприятиями и организациями излишних земельных площадей по соответствующему решению комиссии или по собственному желанию в резервный фонд хокимиятов на местах с их последующим распределением среди благополучных субъектов предпринимательства с условием создания новых рабочих мест;

Решением определено, что хокимияты города и районов вместе с организаторами несут ответственность за безусловное выполнение прогнозных показателей Программы.

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