Обнародовано решение Кабинета Министров Узбекистана по итогам социально-экономического развития страны в 2013 году

ТАШКЕНТ, 20 января. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане обнародовано итоговое решение Кабинета Министров страны по результатам социально-экономического развития Республики в январе-декабре минувшего года, в котором также определены задачи на 2014 год. Решение утвердил своей подписью Президент Узбекистана Ислам Каримов.

В решении Кабмина говорится:

1. Кабинет Министров отмечает, что в результате целенаправленной и системной реализации важнейших приоритетов экономической программы на 2013 год обеспечено сохранение высоких устойчивых темпов роста, макроэкономической сбалансированности, модернизации и диверсификации экономики страны.

Валовой внутренний продукт страны возрос на 8%, объемы производства промышленной продукции – на 8,8%, сельского хозяйства – на 6,8%, подрядных строительных работ – на 16,6%, услуг – на 13,5%, розничного товарооборота – на 14,8%. Доля услуг в структуре ВВП возросла до 53%.

Государственный бюджет исполнен с профицитом. Уровень инфляции ниже прогнозного и составил 6,8%.

Объем освоенных инвестиций в 2013 году составил в эквиваленте 13,0 млрд. долларов с ростом на 11,3% к 2012 году. Объем иностранных инвестиций превысил 3,0 млрд. долларов США, из них более 72% – прямые иностранные инвестиции. В рамках Инвестиционной программы завершена реализация 150 проектов производственного направления общей стоимостью около 2,7 млрд. долларов США.

В результате осуществления мер по рационализации издержек производства, внедрению энергосберегающих технологий обеспечено снижение себестоимости производимой продукции в среднем на 11,2%, а энергоемкости ВВП – на 15,3%.

Несмотря на нестабильность конъюнктуры мирового рынка, обеспечен рост объемов экспорта на 10,9% и получено положительное сальдо внешнеторгового оборота в размере 1,3 млрд.долларов США. Свыше 72% всего объема экспорта приходилось на несырьевые товары.

Устойчиво функционирует банковская система республики, достаточность капитала которой сохраняется на уровне, превышающем минимальные международные стандарты в 3 раза, а ее ликвидность – в 2,2 раза выше самых высоких требований. За истекший год совокупный капитал коммерческих банков увеличился на 25%, на долю внутренних источников приходится около 80% всей суммы кредитного портфеля.

Реализация системных мер по формированию благоприятной деловой среды способствовала дальнейшему развитию сферы малого бизнеса. Создано свыше 26 тыс. новых субъектов малого предпринимательства, а его доля в ВВП выросла до 55,8%.

Принятые меры по реализации программы повышения занятости населения обеспечили в 2013 году трудоустройство около 970 тыс. человек, из них свыше 60,3% – в сельской местности. Трудоустроено более 500 тыс. выпускников профессиональных колледжей.

Реализован комплекс мер по повышению уровня и качества жизни населения. В 2013 году размер заработной платы работников бюджетных организаций, пенсий, стипендий и социальных пособий вырос на 20,8%, а реальные доходы населения – на 16%. На долю предпринимательских доходов приходится свыше половины совокупных доходов населения.

В сельской местности на 353 массивах построено 10 тыс. комфортабельных домов жилой площадью свыше 1,5 млн.кв.м. или с ростом против предыдущего года на 17%.

Вместе с тем принимаемые и осуществляемые меры по формированию полноценной конкурентной среды, условиям ведения бизнеса еще не соответствуют требованиям и принципам свободной рыночной экономики, общепринятым международным нормам.

Серьезным барьером для повышения конкурентоспособности являются высокие издержки производства, высокая материалоемкость и энергоемкость выпускаемой продукции, чрезмерная приверженность к налоговым льготам и преференциям. Более 140 предприятий, из них 67 крупных предприятий, остаются убыточными.

2. Исходя из программных целей долгосрочного развития страны, определить важнейшими задачами и приоритетами экономической программы на 2014 год:

продолжение принятой стратегии, обеспечивающей стабильно высокие темпы роста экономики, мобилизацию для этого имеющихся резервов и возможностей;

ввод в строй важнейших высокотехнологичных и современных объектов и мощностей в промышленности, рост и совершенствование инвестиционного процесса;

формирование в стране полноценной конкурентной среды, являющейся ключевым фактором технического и технологического обновления и модернизации производства, выхода на мировые рынки;

формирование деловой среды (по принципу "делай бизнес"), всесторонняя поддержка и дальнейшее стимулирование малого бизнеса и частного предпринимательства;

развитие социальной сферы, формирование рабочих мест и обеспечение трудозанятости населения, строительство жилья и благоустройство населенных пунктов, дальнейшее реформирование и совершенствование образовательного процесса и здравоохранения;

реализацию Государственной программы "Год здорового ребенка".

3. Кабинету Министров установить системный контроль за реализацией важнейших приоритетов экономической программы на 2014 год с ежеквартальным заслушиванием отчетов руководителей соответствующих министерств, ведомств, производственных и экономических структур о состоянии дел в отдельных отраслях и сферах экономики.

4. Заместителям премьер-министра Республики Узбекистан – руководителям комплексов Кабинета Министров совместно с министерствами, ведомствами, акционерными компаниями, ассоциациями и крупными предприятиями – заказчиками, подрядными строительными организациями в двухнедельный срок утвердить сетевые графики завершения строительства и ввода в действие объектов и производственных мощностей, предусмотренных Инвестиционной программой на 2014 год.

Кабинету Министров ежеквартально рассматривать ход реализации Инвестиционной программы на заседаниях Кабинета Министров.

5. Кабинету Министров, Министерству экономики (Саидова), Министерству финансов (Гуськова), Государственному комитету по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции (Абдухакимов) с привлечением заинтересованных структур в трехмесячный срок разработать и утвердить по каждому нерентабельному предприятию программы – "дорожные карты" по их выходу из финансового кризиса и фактического банкротства. Предприятия, для которых предлагаемые меры по финансовому оздоровлению не могут положительно воздействовать на их положение, – реализовать частным предпринимателям по "нулевой стоимости".

6. Заместителю премьер-министра Республики Узбекистан Розукулову У.У., Министерству экономики (Саидова), Министерству финансов (Юсупов), Государственному комитету по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции (Абдухакимов), Министерству внешних экономических связей, инвестиций и торговли (Ганиев):

в двухмесячный срок критически изучить состояние производства и финансово-хозяйственной деятельности Ташкентского тракторного завода, ОАО "Агрегатный завод", ОАО "Чирчиккишлокмаш", ОАО "Оникс" и внести в Кабинет Министров конкретные предложения по их дальнейшему развитию, повышению рентабельности, предусмотрев меры по модернизации, техническому и технологическому перевооружению отрасли с привлечением ведущих мировых производителей, совершенствованию организации деятельности предприятий и созданию холдинговой компании сельскохозяйственного машиностроения;

в срок до 1 февраля т.году внести в Кабинет Министров предложения по преобразованию ассоциации "Узэлтехсаноат" в акционерную компанию и Программу развития электротехнической промышленности на 2014-2018 годы, предусмотрев в ней меры по кардинальному расширению номенклатуры и объемов производства и экспорта электробытовых товаров.

7. Министерству экономики (Саидова) совместно с Государственным комитетом по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции (Абдухакимов), Центральным банком (Муллажанов), Министерством финансов (Гуськова), Министерством юстиции (Юлдашев), Государственным комитетом связи, информатизации и телекоммуникационных технологий (Мирзахидов) и другими заинтересованными министерствами, ведомствами и хозяйственными объединениями в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров предложения по:

четкому определению в законодательных и нормативно-правовых актах понятия частной собственности, отличие ее от предприятий негосударственной собственности, обеспечению на деле в соответствии с принятыми законами приоритета, поддержки и неприкосновенности частного сектора экономики;

дальнейшему сокращению сроков, упрощению и удешевлению различных разрешительных процедур для организации и ведения предпринимательской деятельности, устранению и недопущению излишних бюрократических барьеров на пути предпринимательства;

ускорению перехода на электронную форму оформления разрешительных и лицензионных процедур, интерактивное предоставление коммунальных услуг, а также услуг по налогообложению и таможенному оформлению.

Особое внимание обратить на повышение роли и ответственности хокимиятов областей, городов и районов за создание благоприятных условий для ведения бизнеса.

8. Возложить персональную ответственность на руководителей Государственного налогового комитета (Парпиев), Государственного таможенного комитета (Дусанов), Государственного комитета по статистике (Тураев) за полный переход на электронную форму предоставления отчетности и документального оборота.

Государственному комитету связи, информатизации и телекоммуникационных технологий (Мирзахидов) обеспечить координацию этой работы, оказывать практическую помощь в ее осуществлении.

9. Государственному комитету связи, информатизации и телекоммуникационных технологий (Мирзахидов):

совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и годуТашкента принять дополнительные меры по безусловному выполнению намеченных на 2014 год мероприятий Программы развития телекоммуникационных технологий, сетей и инфраструктуры связи на 2013-2020 годы. Ход реализации Программы ежеквартально рассматривать на заседаниях Кабинета Министров;

совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, ассоциациями, компаниями и крупными предприятиями в месячный срок внести в Кабинет Министров Программу мер по внедрению информационно-коммуникационных технологий и информационных систем в реальном секторе экономики;

в течение 1-го квартала текущего года организовать при Ташкентском университете информационных технологий и его региональных филиалах курсы повышения квалификации по работе на компьютерной технике и в системе Интернет, овладению современными коммуникационными технологиями.

10. Центральному банку (Муллажанов), Министерству финансов (Юсупов), Государственному налоговому комитету (Парпиев), Государственному комитету связи, информатизации и телекоммуникационных технологий (Мирзахидов) совместно с другими заинтересованными структурами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров предложения по расширению электронной коммерции и подготовить новую редакцию Закона "Об электронной коммерции".

11. Министерству сельского и водного хозяйства (Хамраев), Министерству экономики (Саидова), Министерству финансов (Юсупов), Фонду мелиоративного улучшения орошаемых земель (Юсупов), Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей совместно с Советом фермеров Узбекистана и другими заинтересованными ведомствами в месячный срок разработать дополнительные мероприятия по обеспечению безусловного выполнения мер, предусмотренных в Государственной программе комплексных мер по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель и рациональному использованию водных ресурсов на период 2013-2017 годов.

Кабинету Министров установить системный контроль за выполнением Программы и ежеквартально рассматривать ход ее реализации на заседаниях Президиума Кабинета Министров.

12. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей, Госархитекстрою (Тохтаев), Министерству финансов (Юсупов), "Кишлок курилиш банку" и компании "Кишлок курилиш инвест":

принять безотлагательные меры по обеспечению до 10 февраля т.году открытия финансирования по Программе строительства индивидуальных домов в сельской местности по типовым проектам текущего года и до 15 марта т.екущего года – начала строительства жилых домов;

особое внимание обратить на обустройство сельских поселков всеми необходимыми инженерными и транспортными коммуникациями, объектами социальной и рыночной инфраструктуры – медицинскими, спортивными, банковскими, бытовыми, торговыми и культурными учреждениями, по уровню качества и комфортности проживания, не уступающими городским условиям.

Результаты принимаемых мер ежеквартально рассматривать на заседаниях Кабинета Министров.

13. Заместителю Премьер-министра Республики Узбекистан Закирову Б.И. совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей, Госархитектстроем (Тохтаев), другими заинтересованными министерствами и ведомствами в декадный срок разработать Программу мер по созданию в областях специализированных строительных подрядных организаций, способных осуществлять весь комплекс строительных работ методом "под ключ", а также оснащению их современной строительной техникой и средствами малой механизации.

Кабинету Министров ежеквартально критически рассматривать ход реализации проектов, предусмотренных Программой "Об ускорении развития инфраструктуры, транспортного и коммуникационного строительства в 2011-2015 годах", с принятием мер по своевременному решению вопросов, препятствующих ускорению их реализации.

14. Министерству труда и социальной защиты населения (Хаитов) совместно с Министерством экономики (Саидова), Государственным комитетом по статистике Республики Узбекистан (Тураев) ввести в практику разработку ежегодных прогнозных и отчетных балансов трудовых ресурсов, занятости и трудоустройства населения, особое внимание обратив на трудоустройство молодежи, достигшей трудоспособного возраста и впервые вступающей на рынок труда.

15. Предупредить Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей, районов и городов, руководителей хозяйственных объединений и предприятий об их персональной ответственности за безусловное выполнение утвержденных параметров Программы создания рабочих мест и обеспечения занятости населения на 2014 год, трудоустройство выпускников профессиональных колледжей 2013/2014 учебного года.

Кабинету Министров обеспечить четкую координацию работы по полноценному вовлечению выпускников профессиональных колледжей в активную трудовую деятельность, ежеквартально рассматривать на своих заседаниях ход реализации утвержденной Программы создания рабочих мест и обеспечения занятости населения на 2014 год, а также трудоустройства выпускников профессиональных колледжей в разрезе отраслей и территорий страны.

16. Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (Кадыров) обеспечить надзор за реализацией Программы создания рабочих мест и обеспечения занятости населения на 2014 год и достоверность представленных сведений о трудоустройстве выпускников профессиональных колледжей с привлечением виновных должностных лиц к ответственности в соответствии с законодательством.

17. Министерству высшего и среднего специального образования (Ходиев), Центру среднего специального, профессионального образования (Салимов) совместно с Министерством труда и социальной защиты населения (Хаитов), Министерством экономики (Саидова), Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и годуТашкента, заинтересованными ведомствами и предприятиями в месячный срок разработать и утвердить по каждому району и городу адресные мероприятия по закреплению выпускников профессиональных колледжей за конкретными организациями-работодателями для прохождения производственной практики с последующим их трудоустройством по полученной профессии.

18. Министерству здравоохранения (Алимов) совместно с Министерством финансов (Юсупов) в месячный срок реализовать комплекс конкретных мер по наведению должного порядка и совершенствованию деятельности сельских врачебных пунктов, включая утверждение новых нормативов нагрузки на врачей, а также проведение в порядке эксперимента в ряде районов республики стимулирующих мер по повышению результативности работы патронажных сестер.

19. Кабинету Министров в двухнедельный срок завершить разработку и внести проект Государственной программы "Год здорового ребенка", обратив особое внимание на реализацию практических мер по обеспечению охраны материнства и детства, повышению качества начального образования, широкому вовлечению молодежи в спортивные занятия, расширению роли общественных организаций в воспитании детей, укреплению материально-технической базы учреждений системы образования, здравоохранения, физкультуры и спорта.

20. Контроль за исполнением настоящего протокольного решения возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Мирзиёева Ш.М.

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