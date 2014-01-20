



Узбекистан и Евросоюз рассмотрят вопросы углубления сотрудничества



ТАШКЕНТ, 20 января. /УЗИНФОРМ/. С 21 по 23 января Узбекистан посетит с визитом Специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии Патриcия Флор. В программе визита запланированы двусторонние встречи и переговоры в Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Кабинете Министров, министерствах иностранных дел, экономики, сельского и водного хозяйства для обсуждения практических вопросов развития отношений между Узбекистаном и ЕС в различных сферах, сообщает пресс-служба МИД. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи