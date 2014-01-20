Узбекистан и Кыргызстан провели новую встречу по вопросам делимитации границы

ТАШКЕНТ, 20 января. /УЗИНФОРМ/. С 15 по 20 января в городе Ташкенте прошла встреча рабочих групп правительственных делегаций Республики Узбекистан и Кыргызской Республики по вопросам делимитации и демаркации узбекско-кыргызской Государственной границы.

В ходе встречи были рассмотрены проект описания линии узбекско-кыргызской Государственной границы по ее отдельным участкам и соответствующие картографические материалы. Встреча прошла в конструктивном и доброжелательном духе, сообщает МИД Узбекистана.

По итогам встречи было принято решение о проведении следующей встречи на территории Кыргызстана, конкретные сроки будут согласованы по дипломатическим каналам.

УЗИНФОРМ