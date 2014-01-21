Военнослужащие провели чемпионат по бадминтону

ТАШКЕНТ, 21 января. /УЗИНФОРМ/. В воскресенье, 19 января, в Ташкенте прошел открытый лично-командный чемпионат по бадминтону среди военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, посвященный празднованию Дня защитников Родины и 22-й годовщины Вооруженных Сил Узбекистана. Соревнования были организованы Министерством по делам культуры и спорта, Министерством обороны и Федерацией бадминтона Узбекистана.

В чемпионате приняли участие военнослужащие и сотрудники министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Службы национальной безопасности, пограничных войск СНБ, военной прокуратуры, Государственного таможенного комитета и Государственного налогового комитета.

На открытии чемпионата с приветственным словом выступил президент Федерации бадминтона Узбекистана – председатель Госкомконкуренции Азиз Абдухакимов, который пожелал всем участникам больших успехов.

На чемпионат было выставлено по 1 команде от подразделений силовых ведомств Республики. По итогам состязаний призовые места распределились следующим образом. В общекомандном зачете 1-е место заняла команда Министерства обороны, 2-е место – Государственного таможенного комитета и 3-е место – Министерства внутренних дел. Победители были награждены кубками и дипломами Министерства культуры и спорта.

В личном зачете в категории среди мужчин до 49 лет и среди женщин весь пьедестал заняли представители Министерства обороны. В категории мужчины свыше 50 лет 1-е место занял представитель Министерства обороны, 2-е место – представитель Государственного налогового комитета и 3-е место – представитель Государственного таможенного комитета.

В парном разряде среди мужчин и женщин все призовые места остались за представителями Министерства обороны.

Кроме того, были определены и награждены победители в номинациях "За волю к победе", "За лучшую технику", "Самому юному спортсмену", "За активное участие в подготовке и проведение спортивного мероприятия" и "За достойный вклад в развитие массового спорта", сообщает пресс-служба Госкомконкуренции.

УЗИНФОРМ