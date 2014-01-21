В РЦНК открылась выставка Юры Гаврилина

ТАШКЕНТ, 21 января. /УЗИНФОРМ/. 20 января в Российском центре науки и культуры в Ташкенте состоялось открытие выставки юного художника Юры Гаврилина "Мир детского творчества", в котором приняли участие учащиеся и преподаватели школы "Лидер" и детского сада "Интеллект".

Как сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Узбекистане, Юра Гаврилин - ученик 1-го класса, но, несмотря на свой юный возраст, он уже стал победителем районных и городских конкурсов. С 2012 года Юра занимается в детском центре "Баркамол авлод" в студии мелкой пластики и скульптуры. Юра работает в манере известной бухарской мастерицы Хамро Рахимовой. В Эрмитаже есть узбекские игрушки 12-го века, которым абсолютно идентичны игрушки Хамро Рахимовой.

В коллекции Юры представлены целые серии – это и сказочный город, и персонажи любимы мультфильмов, и коллекции слонов.

Посетители выставки приняли участие в мастер-классе по лепке скульптур, который провел наставник Юры Гаврилина, член Академии художеств Республики Узбекистан, отличник Министерства народного образования, художник Ашур-Мухаммед Мамасалиев.

От имени представительства Россотрудничества Юре Гаврилину был вручен диплом и памятный подарок – книга "История России для детей и взрослых".

УЗИНФОРМ