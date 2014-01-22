Глава МИД Узбекистана принял спецпредставителя Евросоюза

ТАШКЕНТ, 22 января. /УЗИНФОРМ/. 22 января министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу со Специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Патриcией Флор, прибывшую в Ташкент для обсуждения практических вопросов развития отношений между Узбекистаном и ЕС в различных сферах. Во встрече принял участие глава Делегации Евросоюза, Посол Юрий Штерк.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены состояние и перспективы развития в наступившем году всестороннего диалога между Узбекистаном и ЕС, как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних институтов взаимодействия, в том числе в рамках "Стратегии нового партнерства Евросоюза по Центральной Азии", состоялся обмен мнениями по некоторым международным и региональным проблемам.

На встрече было отмечено, что в 2013 году Узбекистаном и Европейским Союзом были проведены очередные заседания совместных комитетов сотрудничества, парламентского сотрудничества, подкомитетов по экономике, торговле и инвестициям, по юстиции, внутренним делам, правам человека и другим сопутствующим вопросам.

Также стороны рассмотрели график предстоящих контактов в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, подчеркнули взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии конструктивных связей между государственными и общественными структурами, представителями деловых кругов, гражданского общества, учреждениями образования, деятелями науки и культуры Узбекистана и ЕС, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

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