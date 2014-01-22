В Узбекистане находится с визитом делегация Южной Кореи

ТАШКЕНТ, 22 января. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане пребывает с визитом делегация деловых кругов Республики Корея, прибывшая в Ташкент для обсуждения практических аспектов развития сотрудничества между корейскими и отечественными предпринимателями.

22 января корейские бизнесмены провели встречу в Торгово-промышленной палате Узбекистана, на которой были обсуждены перспективы и направления развития двустороннего сотрудничества в сфере переработки и утилизации отходов, в том числе представители Кореи рассказали о методиках и опыте корейских компаний в сфере переработки ценных отходов, автоматической сортировки, переработке отходов автомобильной промышленности, электронной, бытовой техники, вторичных ПЭТ-бутылок, автомобильных шин.

Также было рассказано об их современной безотходной технологии по комплексной утилизации твердых бытовых отходов, внедрение которых позволит улучшить состояние управления бытовыми отходами городов и населенных пунктов Республики, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Узбекистана.

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