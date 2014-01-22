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Налоговый комитет Узбекистана подвел итоги работы в 2013 году
22.01.2014 11:25

ТАШКЕНТ, 22 января. /УЗИНФОРМ/. 21 января в Государственном налоговом комитете Узбекистана прошло расширенное заседание коллегии, на котором были подведены итоги деятельности органов государственной налоговой службы в минувшем году, а также определены основные задачи органов государственной налоговой службы по обеспечению выполнения задач, определенных в докладе Президента Узбекистана Ислама Каримова на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2013 году и важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2014 год.

Как сообщает информационная служба Государственного налогового комитета, в докладе главы государства отмечено, что текущий год станет годом развития страны высокими темпами, мобилизации всех возможностей, последовательного продолжения оправдавшей себя стратегии реформ.

Исходя из этого, на заседании были определены важнейшие задачи по неукоснительному исполнению прогнозных параметров на 2014 год, установленных постановлением главы государства "О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2014 год", а также подробно проанализированы итоги деятельности органов государственной налоговой службы в прошедшем году, критически обсужден ряд недостатков, выявленных в Андижанской и Сырдарьинской областях.

Затем были определены конкретные задачи по совершенствованию внедренных в практику программных продуктов и организации учебных курсов при Налоговой академии для бухгалтеров предприятий и организаций, которые вводятся в соответствии с Указом Президента от 16 июля 2012 года "О мерах по кардинальному сокращению статистической, налоговой, финансовой отчетности, лицензируемых видов деятельности и разрешительных процедур", а также исходя из отмеченных в докладе главы государства требований по обеспечению сдачи отчетности в полном объеме в электронной форме субъектами, имеющими налоговые обязательства.

Далее была критически проанализирована работа по эффективному использованию ИКТ органами государственной налоговой службы на примере Ташкентской и Наманганской областей, проводимой в соответствии с постановлением Президента Узбекистана "О мерах по дальнейшему повышению эффективности функционирования информационно-коммуникационной системы органов государственной налоговой службы Республики Узбекистан" от 30 октября 2012 года.

На заседании были определены меры по разработке предложений по совершенствованию системы предоставления налоговых льгот, отмене тех льгот, которые больше не являются эффективными и стимулирующими и которые нецелесообразны с экономической точки зрения. Также разработаны меры, нацеленные на повышение результативности интеграции информации, поступающей от 43 министерств, ведомств и других организаций в интегрированную систему сбора и обработки данных Государственного налогового комитета, модернизацию корпоративной (оптико-волоконной) сети передачи данных и внедрение 9 новых интерактивных услуг.

По обсужденным вопросам заслушаны отчеты руководителей структурных подразделений центрального аппарата и региональных органов государственной налоговой службы. За допущенные в деятельности серьезные недостатки 2 руководящих сотрудника освобождены от занимаемых должностей, в отношении 33 сотрудников приняты соответствующие меры дисциплинарного наказания.

По итогам заседания коллегии приняты соответствующие решения, направленные на качественное выполнение актуальных задач, возложенных на органы государственной налоговой службы.

УЗИНФОРМ

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