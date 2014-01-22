Во Французском институте проходит фестиваль французских фильмов

ТАШКЕНТ, 22 января. /УЗИНФОРМ/. С 21 по 24 января во Французском институте в Узбекистане проходит показ подборки полнометражных и короткометражных французских фильмов, организованный в рамках проекта "My French Film Festival" с целью ознакомления узбекской аудитории с современным французским кинематографом.

Как сообщает пресс-служба французского посольства, "My French Film Festival" является онлайн фестивалем, представляемым Unifrance Films и позволяющим взять напрокат и посмотреть в режиме онлайн 20 отобранных фильмов, а затем проголосовать за понравившиеся киноленты и оставить к ним комментарии на сайте фестиваля.

В конкурсной программе участвуют 10 полнометражных и 10 короткометражных фильмов. По завершении голосования различные команды жюри, в том числе режиссерское жюри, возглавляемое в этом году Жаном-Пьером Жене, определят обладателей 7 специально учрежденных призов.

Французский институт в Узбекистане присоединяется к фестивалю и представляет вниманию кинолюбителей подборку из 3 полнометражных и 4 короткометражных фильмов:

Вторник, 21 января, 18:30, "Я без него схожу с ума", фильм Сандрин Боннэр (2012)

Среда, 22 января, 18:30, "Полина ведет расследование", фильм Марка Фитусси (2012)

Четверг, 23 января, 18:30, "Дом на колесах", фильм Франсуа Пиро (2012)

Пятница, 24 января, 18:30, вечер короткометражных фильмов.

Все фильмы демонстрируются в оригинальных версиях с русскими субтитрами.

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