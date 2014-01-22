Итоги плановых проверок по рациональному использованию бюджетных средств

ТАШКЕНТ, 22 января. /УЗИНФОРМ/. Счетная палата и Главное контрольно-ревизионное управление Министерства финансов Узбекистана опубликовали итоги проведения в 4-м квартале 2013 года совместных плановых проверок в 19 организациях, финансируемых из республиканского и местных бюджетов, на предмет соблюдения бюджетной дисциплины и рационального использования бюджетных средств.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, в частности, в ходе проверки, проведенной в Республиканском специализированном эндокринологическом научно-практическом медицинском центре, выявлены финансовые правонарушения по использованию бюджетных средств, выделенных на льготное медицинское обслуживание пациентов, применению тарифов на платные медицинские услуги, соблюдению утвержденных калькуляций на питание, выплате заработной платы и другие.

На содержание организованных на хозрасчетной основе отделений эндокринологии на 20 коек и нейрохирургии на 16 коек излишне израсходовано 246,5 миллиона сумов бюджетных средств.

В нарушение условий заключенного договора и утвержденной калькуляции со стороны предприятия по обеспечению больных питанием пациентам было выдано продуктов питания меньше на 155,6 миллиона сумов, а в результате приобретения продуктов питания по завышенной стоимости излишне израсходовано 22,3 миллиона сумов. Кроме того, допущены случаи лечения пациентов по льготным ордерам, оформленным другим гражданам.

По итогам контрольно-аналитических мероприятий, проведенных по исполнению местного бюджета Джизакской области, доначислено налогов и других обязательных платежей на сумму 159,5 миллиона сумов.

Также со стороны учреждений здравоохранения Джизакской области не полностью выполнены требования Указа Президента Республики Узбекистан от 10 ноября 1998 года "О Государственной программе реформирования системы здравоохранения Республики Узбекистан" в части уровня перехода на самофинансирование.

При необходимости предоставления медицинских услуг на платной основе в областном многопрофильном медицинском центре за счет бюджетных средств было предоставлено медицинских услуг на 674,6 миллиона сумов, в офтальмологической больнице – на 434,4 миллиона сумов и в Джизакском городском медицинском объединении – на 1166,5 миллиона сумов.

В проверенных 5 профессиональных колледжах за счет необоснованного увеличения штатных единиц излишне израсходовано 275,9 миллиона сумов бюджетных средств.

Кроме того, из-за неправильной выплаты отпускных и премиальных средств бюджету нанесен ущерб в размере 76,7 миллиона сумов.

В частности, в Бахмальском профессиональном колледже компьютерных технологий при выплате преподавателям средств материального стимулирования и премий были незаконно израсходованы 58,2 миллиона сумов. Из них 4,6 миллиона сумов, выписанных на имя 10 преподавателей колледжа, были израсходованы директором колледжа А.Хонимкуловым на собственные нужды.

Также в результате начисления заработной платы преподавателям за не проведенные часы, неправильного расчета квалификационных категорий преподавателей, а также других нарушений допущено излишнее расходование 111,1 миллиона сумов бюджетных средств.

Подрядной организацией при осуществлении капитального ремонта на кладбищах "Учтепа", "Октош" и "Хазрати Билол", входящих в структуру управления благоустройства Джизакского района, были завышены объемы выполненных работ на 21,6 миллиона сумов.

В деятельности управления благоустройства Дустликского района были выявлены незаконные расходы, завышение объемов выполненных работ и некачественно выполненные работы при осуществлении текущего ремонта межхозяйственных внутренних дорог на сумму 61,2 миллиона сумов.

При строительстве, реконструкции и ремонте за счет средств Государственного бюджета и целевых фондов социальных объектов выявлено завышение и некачественное выполнение объемов работ на 85,6 миллиона сумов.

Также при ремонте автомобильных дорог общего пользования и при расходовании средств, выделенных на содержание и устранение последствий стихийных бедствий, допущены завышения объемов работ и необоснованное увеличение расходов на 973,6 миллиона сумов.

В процессе контрольно-аналитических работ по мероприятиям, направленным на улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель, выявлено завышение объемов выполненных работ на сумму 26,3 миллиона сумов. Кроме того, за невыполненные ремонтно-восстановительные работы дочернему предприятию "Учтепамахсуссувтаъмир" необоснованно перечислен 41 миллион сумов.

Также в Джизакской области выявлен ряд нарушений и недостатков при выполнении Государственной программы по возведению в сельской местности индивидуальных жилых домов по типовым проектам. Своевременно не выполнены строительно-монтажные работы на 1,9 миллиарда сумов, на 9 массивах 8 районов государственными комиссиями приняты в эксплуатацию жилые дома, по которым 16 подрядными организациями не выполнены строительно-монтажные работы на сумму 1,2 миллиарда сумов.

В результате контрольно-аналитических мероприятий в Государственном комитете по геологии и минеральным ресурсам и его структурных подразделениях из средств, выделенных в рамках программы геологоразведочных работ на 2012 год, в доход Государственного бюджета возвращены неиспользованные 259,7 миллиона сумов.

В результате несвоевременного выполнения договорных обязательств по поставке импортной техники для выполнения задач, определенных программой геологоразведочных работ, а также приобретения запасных частей, не предусмотренных программой, излишне израсходовано 1,4 миллиарда сумов.

При проверке выполнения объемов работ на объектах, включенных в программу геологоразведочных работ, выявлено их завышение в ГП "Комплексная геологосъемочная поисковая экспедиция" на 92,1 миллиона сумов, ГП "Каракалпакская геологосъемочная поисковая экспедиция" на 759,2 миллиона сумов, ГП "Восточно-Узбекистанская геологосъемочная поисковая экспедиция" на 66,2 миллиона сумов, ГП "Южно-Узбекистанская геологосъемочная поисковая экспедиция" на 33,9 миллиона сумов.

Материалы по итогам контрольно-аналитических мероприятий, проведенных Счетной палатой и Министерством финансов, с анализом выявленных финансовых нарушений и недостатков переданы в правоохранительные органы.

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