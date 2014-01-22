Обнародованы основные макроэкономические показатели Узбекистана за 2013 год

ТАШКЕНТ, 22 января. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Узбекистана по статистике подвел итоги социально-экономического развития страны в январе-декабре 2013 года.

Как сообщает информационная служба Госкомстата, по предварительным данным, в отчетном периоде ВВП по сравнению с аналогичным периодом 2012 года вырос на 8,0%.

По итогам 2013 года темпы роста других макроэкономических показателей составили:

объем промышленного производства – 108,8%,

продукции сельского хозяйства – 106,8%,

инвестиций в основной капитал – 109,8% (в эквиваленте в долл. США – 111,3%),

строительных работ – 116,6%,

розничного товарооборота – 114,8%.

В отчетном периоде внешнеторговый оборот страны вырос на 9,4%, в том числе объем экспорта - на 10,9%, импорта - на 7,7%, соответственно положительное сальдо внешней торговли составило – 1,3 млрд. долл. США.

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