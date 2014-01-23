Новый директор региональной миссии USAID по Центральной Азии посетит Узбекистан

ТАШКЕНТ, 23 января. /УЗИНФОРМ/. Джонатан Эддлтон, новый директор региональной миссии Агентства США по международному развитию по странам Центральной Азии посетит Узбекистан с 22 по 27 января. Об этом сообщает пресс-служба посольства США в Ташкенте.

Во время своего официального визита в страну посол Эддлтон встретится с высокопоставленными должностными лицами правительства Узбекистана, а также представителями частного сектора, местных НПО и других институтов гражданского общества для обсуждения широкого круга вопросов двухстороннего сотрудничества, отмечается в сообщении.

Посол Эддлтон является кадровым дипломатом, который обладает рангом полномочного министра (career minister). Он исполнял обязанности посла США в Монголии (2009 – 2012), а также старшего представителя по гражданским вопросам в южном Афганистане, в провинции Кандагар (2012 – 2013). Он также являлся представителем Агентства по международному развитию в Европейском Союзе, директором миссии USAID в Пакистане, Камбодже и Монголии, а также директором программ агентства в Иордании, ЮАР и Йеменской Республике.

Деятельность миссии USAID в Узбекистане направлена на улучшение повседневной жизни граждан посредством оказания поддержки развитию частного сектора в сельском хозяйстве, а также на повышение эффективности страны в предотвращении инфекционных заболеваний и борьбе с торговлей людьми. Кроме этого, миссия USAID оказывает поддержку инициативам, направленным на развитие Узбекистана, как на местном, так и на правительственном уровне.

Агентство США по международному развитию (USAID) начало оказывать свое содействие Узбекистану в 1993 году, вскоре после того как страна обрела свою независимость. С того времени американский народ, посредством миссии USAID, предоставил 320 миллионов долларов США на программы, которые направлены на развитие процветающего Узбекистана. В 2013 году миссия USAID отметила 20 летний юбилей своей работы в Узбекистане.

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