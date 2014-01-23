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В Намангане задержан самаркандский бизнесмен
23.01.2014 12:28

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 января. /УЗИНФОРМ/. Во время недавней проверки на мелкооптовом рынке "Сардоба бозори" Намангана была пресечена незаконная сделка по реализации партии кондитерских изделий руководителем самаркандского частного предприятия "Renesans-Dizayn".

Как установили наманганские налоговики, заезжий предприниматель представил им липовые накладные и другие документы на товар. В общей сложности он был намерен сбыть почти 15 тонн сластей оценочной стоимостью 85 млн. сумов.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

"В минувшем году налоговыми органами проведено почти 120 контрольных мероприятий на территории рынка ООО "Сардоба бозори", изъято в качестве вещественных доказательств товаров почти на 265 миллионов сумов", – говорит начальник контрольного отдела Наманганского областного отделения Главного управления по надзору за деятельностью рынков и торговых комплексов Государственного налогового комитета Республики Узбекистан Жамолиддин Юнусов.

По его словам, приняты меры в отношении 71 "бизнесмена", которые предпочитали заниматься торговлей без государственной регистрации. "Стоимость конфискованных в пользу государства товаров без каких-либо сертификатов качества и приходных документов приближается к 70 млн. сумов", – добавляет представитель налогового управления.

Были выявлены, по его данным, и другие нарушения: в частности, отмечено 47 случаев продажи товаров мимо контрольно-кассовой машины (ККМ). "Ловкачи умудрились таким образом присвоить 15 млн. сумов. Установлены 42 нарушителя, которые прикарманили в общей сложности 11 млн. сумов, попросту не сдавая в банк наличные деньги", – поясняет механику манипуляций Ж. Юнусов.

Он отмечает и позитивные моменты: "Работа по пропаганде налогового законодательства дает свои плоды: некоторые граждане осознали, чем чреват внебанковский оборот наличных денег, и 1148 граждан по собственному желанию решили узаконить свою деятельность, прошли государственную регистрацию и теперь работают спокойно. 854 сознательных предпринимателей обзавелись ККМ, открыли счет в банке и сдают выручку в банк".

УЗИНФОРМ

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