Наманганский торговец продавал просроченные продукты

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 января. /УЗИНФОРМ/. Проверки налоговых органов нередко выявляют продавцов, нарушающих элементарные правила торговли.

Так, недавно в ходе рейда сотрудники Наманганского областного налогового управления установили, что некий Валижон И. выставил на продажу в своем магазине 90 видов товаров на 10 млн. сумов, не имея никаких документов об их происхождении и подтверждающих качество.

"При этом было установлено, что срок годности 48 видов продовольственных товаров на 2,5 миллиона сумов давно истек, внешний вид, цвет и другие характеристики никак не соответствовали требованиям стандартов", – рассказывает начальник контрольного отдела Наманганского областного отделения главного управления по надзору за деятельностью рынков и торговых комплексов Государственного налогового комитета Республики Узбекистан. Жамолиддин Юнусов.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Представитель налогового управления призывает граждан быть внимательнее при покупках и в случае подозрений насчет качества товара требовать у продавца сертификат качества в соответствии с Законом Узбекистана о защите прав потребителей.

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