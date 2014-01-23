В Намангане трудоустроили около ста молодых людей

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 января. /УЗИНФОРМ/. Во вторник в Наманганском колледже искусств состоялась очередная ярмарка труда. На ней нашли себе работу 80 молодых людей. Причем среди них были выпускники колледжей и амнистированные граждане.

Ярмарка труда была организована городским хокимиятом, городской прокуратурой и центром содействия занятости и социальной защиты города Намангана.

В нее приняли участие 118 предприятий и организаций, которые предложили около полутора тысяч рабочих мест.

При этом организаторы постарались представить максимум информации о каждом предприятии, условиях труда и оплаты. Среди них были и такие перспективные предприятия, как ООО "Нам-ТЕХ", ЧП "Истибол пойабзал савдо" и другие.

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