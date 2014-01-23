Узбекистан и Индонезия обсудили предстоящие контакты

ТАШКЕНТ, 23 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индонезия Мохамадом Асрухином, которая была посвящена обсуждению практических вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

Отдельное внимание было уделено графику предстоящих узбекско-индонезийских контактов, в том числе проведению очередных межмидовских политических консультаций, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

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