



Глава миссии USAID встретился с руководителем МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 23 января. /УЗИНФОРМ/. 23 января министр иностранных дел Узбекистан Абдулазиз Камилов провел встречу с вновь назначенным директором региональной миссии Агентства США по международному развитию (ЮСАИД) в Центральной Азии Джонатаном Эддлтоном. Во встрече принял участие Посол США Джордж Крол. В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и ЮСАИД, в том числе ход реализации совместных проектов в аграрном секторе, области здравоохранения и других сферах, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи