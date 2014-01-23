Национальный академический театр отмечает вековой юбилей

ТАШКЕНТ, 23 января. /УЗИНФОРМ/. 22 января Президент Узбекистана Ислам Каримов пописал постановление "О праздновании 100-летия Узбекского Национального академического драматического театра".

В постановлении говорится:

"Учитывая огромные заслуги Узбекского Национального академического драматического театра в становлении и развитии профессионального театрального искусства не только в нашей стране, но и во всем Среднеазиатском регионе, сохранении и приумножении богатого культурного наследия и традиций нашего народа, воспитании соотечественников, особенно молодого поколения, в духе уважения национальных и общечеловеческих ценностей, любви и преданности Родине, реализации талантов молодых актеров, а также в связи со 100-летием его образования:

1. Одобрить предложение Министерства по делам культуры и спорта Республики Узбекистан, Творческо-производственного объединения "Узбектеатр", Республиканского центра духовности, широкой общественности о праздновании 100-летия Узбекского Национального академического драматического театра.

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению мероприятий, посвященных празднованию 100-летия Узбекского Национального академического драматического театра, согласно приложению.

3. Организационному комитету в месячный срок разработать план мероприятий по подготовке и празднованию этой даты на высоком уровне.

В нем предусмотреть:

осуществление капитального ремонта здания Узбекского Национального академического драматического театра, оснащение его современными техническими средствами и благоустройство территории;

подготовку и издание книги-альбома "Узбекский Национальный академический драматический театр";

создание документального фильма об Узбекском Национальном академическом драматическом театре;

проведение республиканской научно-практической конференции "Театральное искусство Узбекистана: история, развитие и перспективы";

организацию в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте в высших и средних специальных, профессиональных образовательных учреждениях, трудовых коллективах и махаллях творческих встреч, посвященных деятельности театра;

проведение в сентябре 2014 года в Узбекском Национальном академическом драматическом театре праздничного художественного вечера с участием представителей театральных коллективов страны, ветеранов и деятелей культуры и искусства, широкой общественности.

4. Рекомендовать Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана и другим средствам массовой информации широко освещать мероприятия, посвященные 100-летию Узбекского Национального академического драматического театра.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева".

УЗИНФОРМ