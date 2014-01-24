Машиностроение в Узбекистане за 2013 год выросло на 21,1 процент

ТАШКЕНТ, 24 января. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Узбекистана по статистике обнародовал данные по итогам развития машиностроительной отрасли Республики в минувшем году.

Так, за январь-декабрь 2013 года машиностроительными предприятиями Узбекистана было произведено продукции на 12 тысяч 079,5 млрд.сумов, темп роста к соответствующему периоду 2012 года составил 121,1 %. За отчетный период удельный вес отрасли в общем объеме промышленного производства Республики составил 19,8%, что на 2,3 процентных пункта больше, чем в 2012 году (рост - 17,5%).

За минувший год произведено 251 тысяча 342 автомобиля, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 4,8%, в том числе производство грузовых автомобилей возросло на 36,9%, легковых (без специализированных) - на 4,5%, автобусов - на 3,3%.

По сравнению с январем-декабрем 2012 года увеличилось производство автомобильных двигателей (в 4,4 раза), кузовов (в 2,7 раза), дисков колес для автомобилей (на 34,4%), прицепов и полуприцепов автомобильных (на 17,4%.).

Отмечается рост производства к прошлому году сельскохозяйственной техники: пресс-подборщики – в 3,0 раза, бороны – в 2,1 раза, тракторы - на 63,7%, зерноуборочные машины – на 36,5%, культиваторы – на 23,1%, тракторные прицепы – на 9,3%.

За январь-декабрь 2013 году увеличено также производство таких видов электротехнической продукции, как: кабели сигнально-блокировочные (на 49,8 % к январю-декабрю 2012 года), провода и кабели радиочастотные (на 38,4%), кабели городской телефонной связи (на 27,2%), бронекабель (на 19,1%), провода бытовые (на 16,4%), провода шланговые (на 5,3%).

Кроме того, к соответствующему периоду предыдущего года увеличилось производство таких видов потребительских товаров, как: плоскопанельные телевизоры – в 3,6 раза, энергосберегающие лампы – на 82,8%, машины стиральные – на 31,9%, детские велосипеды - на 20,9%.

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