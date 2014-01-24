В Узбекистане увеличилось производство полиграфической продукции

ТАШКЕНТ, 24 января. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Узбекистана по статистике обнародовал информацию об итогах деятельности предприятий полиграфической промышленности Республики в январе-декабре минувшего года.

По данным Госкомстата, в минувшем году в Узбекистане было произведено промышленной продукции на 602,0 млрд.сумов, а темп роста к соответствующему периоду предыдущего года составил 127,0%. Удельный вес отрасли в общем объеме промышленного производства составил 1,0%.

По сравнению с прошлым годом крупные промышленные предприятия Республики значительно увеличили производство таких видов полиграфической продукции, как школьные тетради – на 40,6%, книжно-журнальная продукция – на 33,9%, газетная продукция – на 14,7%, бумажно-беловые товары – 111,7%.

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