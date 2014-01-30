Депутаты национального парламента провели очередное заседание

ТАШКЕНТ, 30 января. /УЗИНФОРМ/. 29 января состоялось очередное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, на котором депутаты рассмотрели проекты ряда законов и других нормативно-правовых документов.

В частности, на повестку дня заседания было вынесено рассмотрение проектов законов:

"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим укреплением судебной защиты субъектов предпринимательства", направленного на дальнейшее развитие судебной системы для предоставления предпринимателям большей свободы, защиты их законных прав и свобод, которым в целях предотвращения нарушения прав хозяйствующих субъектов и создания им дополнительных гарантий предусматривается приостанавливать исполнение действий или решений при подаче проверяемым хозяйствующим субъектом жалобы в суд

"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан", который разработан в целях приведения норм действующего законодательства в соответствие с Законом Республики Узбекистан "О нормативно-правовых актах" в новой редакции.

В частности, в соответствии со статьей 22 Закона "О нормативно-правовых актах" в ходе правовой экспертизы структурами Министерства юстиции Узбекистана проверяется соответствие проекта нормативно-правового акта Конституции и законам Республики Узбекистан, иным нормативно-правовым актам, имеющим по сравнению с ним более высокую юридическую силу, правилам законодательной техники, а также обоснованность и целесообразность применения отсылочных норм. Проводится также их анализ на предмет выявления положений и норм, создающих условия для коррупции, совершения других правонарушений в системе органов государственной власти и управления, а также вводящих избыточные административные и иные ограничения для субъектов предпринимательства, приводящие к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательства. В связи с этим проектом предлагается внесение изменения и дополнения в статью 7 Закона "О порядке подготовки проектов законов и их внесения в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан".

В соответствии со статьей 23 Закона "О нормативно-правовых актах" разработчик при внесении проекта закона обязан подготовить аналитические сравнительные таблицы с указанием в последовательном порядке соответствующих положений международных документов и законодательства зарубежных стран, законодательства Республики Узбекистан, обоснованных предложений о приемлемости применения соответствующего международного опыта в условиях Республики Узбекистан. Проект закона, внесенный без сравнительной таблицы, в которой содержится подготовленный предметный анализ принципов, положений и формулировок международных документов и законодательства зарубежных стран, не рассматривается. Исходя из этого вносятся соответствующие дополнения в законы "О Регламенте Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан" и "О порядке подготовки проектов законов и их внесения в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан".

На заседании Законодательной палатой были обсуждены и другие пункты повестки дня. По всем рассмотренным вопросам приняты соответствующие решения, сообщает информационная служба нижней палаты национального парламента.

УЗИНФОРМ