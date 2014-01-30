advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
26.01.2019 / 11:23 msk / 13:23 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и США?
Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018

29.3% (12)  - Положительно
 26.8% (11)  - Более положительно, чем отрицательно
 29.3% (12)  - Нейтрально
 2.4% (1)  - Более отрицательно, чем положительно
 4.9% (2)  - Отрицательно
 7.3% (3)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 41     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Депутаты национального парламента провели очередное заседание
30.01.2014 11:20

ТАШКЕНТ, 30 января. /УЗИНФОРМ/. 29 января состоялось очередное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, на котором депутаты рассмотрели проекты ряда законов и других нормативно-правовых документов.

В частности, на повестку дня заседания было вынесено рассмотрение проектов законов:

  • "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим укреплением судебной защиты субъектов предпринимательства", направленного на дальнейшее развитие судебной системы для предоставления предпринимателям большей свободы, защиты их законных прав и свобод, которым в целях предотвращения нарушения прав хозяйствующих субъектов и создания им дополнительных гарантий предусматривается приостанавливать исполнение действий или решений при подаче проверяемым хозяйствующим субъектом жалобы в суд
  • "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан", который разработан в целях приведения норм действующего законодательства в соответствие с Законом Республики Узбекистан "О нормативно-правовых актах" в новой редакции.

В частности, в соответствии со статьей 22 Закона "О нормативно-правовых актах" в ходе правовой экспертизы структурами Министерства юстиции Узбекистана проверяется соответствие проекта нормативно-правового акта Конституции и законам Республики Узбекистан, иным нормативно-правовым актам, имеющим по сравнению с ним более высокую юридическую силу, правилам законодательной техники, а также обоснованность и целесообразность применения отсылочных норм. Проводится также их анализ на предмет выявления положений и норм, создающих условия для коррупции, совершения других правонарушений в системе органов государственной власти и управления, а также вводящих избыточные административные и иные ограничения для субъектов предпринимательства, приводящие к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательства. В связи с этим проектом предлагается внесение изменения и дополнения в статью 7 Закона "О порядке подготовки проектов законов и их внесения в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан".

В соответствии со статьей 23 Закона "О нормативно-правовых актах" разработчик при внесении проекта закона обязан подготовить аналитические сравнительные таблицы с указанием в последовательном порядке соответствующих положений международных документов и законодательства зарубежных стран, законодательства Республики Узбекистан, обоснованных предложений о приемлемости применения соответствующего международного опыта в условиях Республики Узбекистан. Проект закона, внесенный без сравнительной таблицы, в которой содержится подготовленный предметный анализ принципов, положений и формулировок международных документов и законодательства зарубежных стран, не рассматривается. Исходя из этого вносятся соответствующие дополнения в законы "О Регламенте Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан" и "О порядке подготовки проектов законов и их внесения в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан".

На заседании Законодательной палатой были обсуждены и другие пункты повестки дня. По всем рассмотренным вопросам приняты соответствующие решения, сообщает информационная служба нижней палаты национального парламента.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Инициатива Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, воплотилась в реальность
6 мая 2014 года в штаб-квартире...
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Итоги консульской деятельности МИД Узбекистана в 2018 году
Обзор прессы с 14 по 20 января
17.01.2019
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди
Обзор прессы с 1 по 7 октября
02.10.2018
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева и Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко
Обзор прессы с 10 по 16 сентября
15.09.2018
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, проходившем в городе Туркменбаши Туркменистана
Обзор прессы с 20 по 26 августа
27.08.2018
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ