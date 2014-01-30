Госкомконкуренции подвел итоги 2013 года по выполнению иностранными инвесторами своих обязательств

ТАШКЕНТ, 30 января. /УЗИНФОРМ/. Государственный комитет Узбекистана по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции обнародовал данные по итогам деятельности по контролю за выполнением инвестиционных обязательств, принятых иностранными инвесторами.

Так, по состоянию на 1 января 2014 года осуществлялся контроль выполнения инвестиционных обязательств по 175 договорам купли-продажи государственных активов с принятием инвестиционных обязательств в сумме 204,9 млн. долларов США и 173,9 млрд. сумов, в т.ч. 8 договоров с иностранными инвесторами.

Общий объем выполненных инвестиционных обязательств по данным договорам составил 186 млн. долларов США и 78,2 млрд. сумов. В период внесения инвестиций было создано более 2100 новых рабочих мест.

За 2013 год, в соответствии с действующими договорами купли-продажи, объем инвестиционных обязательств, подлежащих выполнению составил 13,3 млн. долларов США и 40,8 млрд. сумов, фактическое выполнение инвестиционных обязательств составило 30,6 млн. долларов США (230%) и 53,9 млрд. сумов (132,1%), в т.ч. по договорам:

с выкупными платежами на 3,8 млн. долларов США и 7,1 млрд. сумов;

с "нулевой" выкупной стоимостью 26,8 млн. долларов США и 46,8 млрд. сумов.

Вместе с тем, в прошедшем году приняты полностью выполненные со стороны инвесторов инвестиционные обязательства по 41 договору купли-продажи на общую сумму 46 млн. долларов США и 27,4 млрд. сумов и создано более 2300 новых рабочих мест.

Ведется контроль за 108 договорами купли-продажи государственных активов, реализованных с инвестиционными обязательствами на сумму 14 млн. долларов США и 118,6 млрд. сумов.

УЗИНФОРМ