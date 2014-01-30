Определены лучшие легкоатлеты Узбекистана

ТАШКЕНТ, 30 января. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане подведены итоги прошедшего в Ташкенте Открытого кубка страны по легкой атлетике.

Участники состязаний за право обладания Кубком Узбекистана были разделены на 2 группы.

В первой группе в общекомандном зачете лучшей оказалась первая команда Ташкента, на втором месте оказалась команда Ташкентской области, третье место осталось за второй командой столицы.

Во второй группе лучшими стали сырдарьинцы, второе и третье места заняли команды Сурхандарьинской и Наманганской областей соответственно.

Кроме того, были объявлены лучшие легкоатлеты по отдельным дисциплинам. Так, Анастасия Журавлева победила сразу в двух видах: прыжках в длину и тройном прыжке. Финалистка Олимпийских игр в Лондоне Светлана Радзивил преодолела планку в прыжках в высоту в 1 метр 94 см. Победил в прыжках в высоту и подающий надежды Руслан Малинин. В эстафетах 4 по 200 метров не было равных первой команде города Ташкента.

В беге на 400 метров первым стал Артем Дятлов из Сырдарьинской области, на дистанции 1500 метров не было равных Ирине Мороз из Андижана, бег на 3000 метров выиграла Зарнигор Артыкова из Самарканда, представители этой команды Фирдавс Эгамов и Руслан Курбанов были лучшим в барьерном беге на 60 метров и тройном прыжке соответственно, сообщает Национальный Олимпийский комитет Узбекистана.

Теперь сильнейшие легкоатлеты Узбекистана примут участие в международных турнирах, в частности, чемпионату Азии в закрытых помещениях, который пройдет в китайском Ханчжоу с 13 по 17 февраля.

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