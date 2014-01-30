Спецпредставитель МИД Японии посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана

ТАШКЕНТ, 30 января. /УЗИНФОРМ/. 30 января глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов принял специального представителя по делам Центральной Азии и Кавказа, заместителя генерального директора Бюро по Европе Министерства иностранных дел Японии Норио Маруяму, прибывшего в страну для участия в очередном раунде межмидовских консультаций. Во встрече принял участие Посол Японии Като Фумихико.

В ходе состоявшейся беседы сторонами были обсуждены различные аспекты взаимодействия между Узбекистаном и Японией, состоялся обмен мнениями по ряду международных и региональных проблем.

Кроме того, была выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии узбекско-японского политического диалога, расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Стороны рассмотрели и график предстоящих двусторонних контактов и сроки проведения очередных заседаний межгосударственных институтов сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД.

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