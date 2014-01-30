В Намангане начался призыв в армию

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 января. /УЗИНФОРМ/. В Намангане стартовала призывная кампания. Сейчас во всех подразделениям управления по делам обороны ведется активная подготовка: сформированы и работают медицинские комиссии, тщательно изучается состояние здоровья каждого призывника…

"При отборе призывников предъявляются высокие требования не только к здоровью и физическому и морально-психологическому состоянию призывника, но и образованию, наличию спортивного разряда, желательно по военно-прикладным видам спорта или боевым искусствам", – поясняет начальник Наманганского городского отдела по делам обороны подполковник Жахонгир Сахатов.

Он отмечает, что приоритетом пользуются специалисты, прошедшие обучение в ОСО "Ватанпарвар" и получившие нужные в армии специальности. "Хочу подчеркнуть, что в армию идут служить только граждане с высшим или среднеспециальным образованием, сейчас даже со школьным аттестатом в армию не попасть", – добавляет подполковник Сахатов.

При этом учитываются и наклонности призывника: желание служить в том или ином роде войск, в частности, многие хотят нести службу в воздушно-десантных и пограничных войсках, частях и подразделениях "Щит" и т.д.

Военные говорят, что сейчас наблюдается небывалый всплеск интереса к военной службе: уже который год практически отсутствуют отказники, желающих служить очень много, при этом служба в мобилизационно-призывном резерве становится все более популярной.

"Многих парней привлекает перспектива отдать конституционный долг Родине всего за месяц, получить военное удостоверение установленного образца и пойти на службу в правоохранительные органы, остаться на службу по контракту в армии, или поступить в военные училища", – подчеркивает представитель облУДО.

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