Наманганские либерал-демократы поддержат фермеров

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 января. /УЗИНФОРМ/. Как поднять производительность фермерских хозяйств, повысить конкурентоспособность их продукции на внутреннем и внешнем рынке, обсудили в среду, 29 января, на совещании, организованном Наманганским областным советом Либерально-демократической партии Узбекистана (ЛДПУ).

Тема встречи фермеров, партийных активистов, представителей обслуживающих сельхозпроизводителей организаций была обозначена так: "Актуальные проблемы дальнейшего развития фермерского движения в Узбекистане, а также модернизация аграрной отрасли: нынешнее состояние, предложения и рекомендации".

Была отмечена важность данного вопроса. Ведь для обеспечения потребностей населения в плодоовощной продукции до 2025 года необходимо повысить урожайность на 47 % и увеличить посевные площади на 20 %, удовлетворить потребности не только внутреннего рынка, но и обеспечить постоянный рост экспорта продовольственной продукции. Для этого надо наращивать объемы и оптимизировать структуру производства продовольственных товаров, исходя из прогнозируемых оценок спроса и предпочтений внутренних и внешних рынков.

Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана от ЛДПУ М. Шарипов в своем выступлении отметил, что осуществляемые в стране масштабные реформы аграрного сектора, меры по диверсификации отраслей сельского хозяйства, развитию основанных на частной собственности и арендных отношениях новых форм хозяйствования на селе, фермерского движения, внедрению современных агротехнологий, обеспечивают поступательное и динамичное развитие производства и переработки плодоовощной продукции.

Этому в значительной мере способствует системная реализация указов и постановлений Президента Республики Узбекистан, решений правительства, направленных на развитие производства плодов и овощей, связанных с ними отраслей экономики, в частности, перерабатывающих предприятий пищевой промышленности, а также на поддержку экспорта субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства.

"В этой связи приоритетными задачами партии в данной сфере являются повышение производства продовольственной продукции в два раза, обеспечение роста ее глубокой переработки и экспорта. В данном контексте, выявление и задействование производственного, промышленного и инвестиционного потенциала регионов Республики является важнейшей задачей активистов партии", – подчеркнул депутат от ЛДП.

С докладами также выступили заместитель Наманганского областного совета фермеров Шукурулло Файзиев, заместитель руководителя областного территориального отделения Торгово-промышленной палаты Узбекистана Ибрагимжон Саиттаров, представители банков, налоговых органов, ассоциации "Узпахтасаноат", компании "Узкимёсаноат" и другие. Они ответили на вопросы участников встречи.

Как сказал руководитель фермерского хозяйства "Тошпок бурон" (Туракурганский район) Алижон Турдиев, по итогам беседы выработан ряд практических предложений, от внедрения которых ожидается увеличение доли субъектов малого бизнеса в промышленности. Конкретно этого можно достичь стимулированием создания производственной инфраструктуры многопрофильных фермерских хозяйств, осуществления глубокой переработки сельскохозяйственной продукции для ее реализации на экспорт, вовлечения в сферу новейших мини-технологий, ноу-хау, в том числе по глубокой переработке, сортировке и упаковке сельхозпродукции для реализации ее на экспорт.

В ходе дискуссии частники выдвинули ряд предложений по дальнейшему совершенствованию законодательства с целью формирования еще более благоприятных условий для динамичного развития фермерского движения.

"После обработки эти идеи воплотятся в законодательные инициативы партийной фракции в парламенте", – пояснил руководитель аппарата областного совета ЛДПУ Носиржон Абдуллаев.

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