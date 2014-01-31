В Намангане определены "быстрые" чемпионы области

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 января. /УЗИНФОРМ/. В два дня управились наманганские шахматисты, разыгрывая первенство области по быстрым шахматам, завершившееся в четверг.

При контроле полчаса на партию за этот срок удалось провести полноценный турнир в нескольких возрастных группах – от 12 до 20 лет. Всего в турнире приняли участие около 70 юных мастеров "королевской игры".

Самыми представительными и интересными оказались соревнования в старшей возрастной группе юношей. За первенство боролись сразу 3 кандидата в мастера спорта, а победил студент второго курса Наманганского колледжа связи Иброхим Парпибаев (тренер Вильдан Галямов). Дополнили тройку призеров воспитанник тренера Баходира Холмирзаева, второкурсник индустриального колледжа Комильжон Икромжонов и перворазрядник Хумоюн Усманов. Он студент академического лицея № 1 при НамГУ и тоже является учеником Баходира Холмирзаева.

В этой же возрастной категории победила Мафтуна Усманова из Уйчи, тренирующаяся у своей мамы Осиё Усмановой.

В других возрастных группах сильнейшими стали Одина Ганиева (школа № 48 Намангана, тренер Жахонгир Рахимов) и Мухаммадсодик Набижанов (школа № 18 Намангана, тренер Акмал Джураев) – среди тех, кто не старше 12 лет, Окилбек Хамидов (школа № 16 Касансая, тренер Б. Холмирзаев) и Мафтуна Усманова (Уйчи, тренер Осиё Усманова).

А среди самых маленьких, кому меньше 8 лет, отличились Тоштилла Тухтаназарова из Туракурганского района, она к тому же заняла третье место в более старшей группе, и Собиржон Холмирзаев. Этот шестилетний парень всего как полгода научился передвигать шахматные фигурки, а уже добился первого успеха.

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