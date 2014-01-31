Наманганцы на Кубке Узбекистана по легкой атлетике

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 января. /УЗИНФОРМ/. Успешно выступили на открытом Кубке страны в Ташкенте, прошедшем 30 января, воспитанники известного наманганского специалиста Жамила Шоазамова.

Первенствовали в своей группе Дилноза Рахматова из Чустского района и Нурхон Мухиддинов из Учкурганского района. "Серебро" у еще одной спортсменки из Чуста Ойдины Хамидовой, а Шахрибону Абдуллаева, Зилола Муродова и Мавлуда Баратова завоевали бронзовые медали.

В турнире, проходившем в зале Республиканского колледжа олимпийского резерва, по 25 видам легкой атлетики – беге, толкании ядра и прыжках – принимали участие около 200 спортсменов. Он стал отборочным для участия в чемпионатах мира и Азии, а также международных турнирах в закрытых помещениях.

Сборная Наманганской области заняла третье общекомандное место во второй группе.

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