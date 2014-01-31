Персилаты разыграли чемпионат Наманганской области

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 января. /УЗИНФОРМ/. Чемпионат области состоялся вчера по новому, но весьма популярному виду восточного единоборства – пенчак силату. Оно проходило в спортзале общеобразовательной школы № 7 Намангана.

За звание чемпионов области в 24 категориях боролись 65 персилатов, самому младшему из которых было 7 лет, а старшим – 35.

Стоит отметить, что эти соревнования были организованы в рамках проекта "Здоровые дети – основа и опора независимого государства", финансируемого Общественным фондом поддержки негосударственных некоммерческих организаций и институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан.

Чемпионами области в своих весовых категориях стали Толиб Тургунбоев, Хожиакбар Турсунпулатов, Журабек Гиёсиддинов, Осим Одилжонов, Саидакбархужа Бахромов, Рахима Нуриддинова, Раъно Низомиддинова, Зулхумор Собиржонова, Зухраой Жабборова и другие.

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