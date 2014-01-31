Наманганские боксеры выявили сильнейших

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 января. /УЗИНФОРМ/. Отборочные соревнования, а заодно и первенство области по боксу к предстоящим в мае этого года играм "Баркамол авлод" завершились в четверг в специализированной спортшколе № 3 "Пахлавон" города Намангана.

В турнире, организованном областными управлениями по делам культуры и спорта и среднеспециального образования, участвовали около 80 юных боксеров в 9 весовых категориях от 48 до 81 кг.

Особую значимость первенству придало присутствие на нем участника Олимпийских игр в Афинах 2004 и Пекине 2008 годов, призера чемпионата Азии, обладателя звания "Узбекистон ифтихори" ("Гордость Узбекистана") Тулашбоя Дониерова. Каждому парню хотелось заслужить похвалу знаменитого наманганского боксера.

Звания чемпионов завоевали учащиеся Наманганского колледжа олимпийского резерва Бобур Турсунбоев, Шукур Рахимов, Рахмон Холмирзаев, Сунатулло Баходиров, Абдулахад Гаффоров, Чартакского спортколеджа – Абдулбосит Туражонов, Наманганского медицинского колледжа № 1 Хусниддин Махмудов, Олмосского экономического колледжа Фаррух Мадрахиов, Наманганского индустриального колледжа Аъзам Низомов. Они включены в состав сборной области.

На закрытии соревнований победителям и призерам были вручены награды и почетные дипломы от спонсоров.

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