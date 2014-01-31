Новый Посол Литвы в Узбекистане приступает к своим обязанностям

ТАШКЕНТ, 31 января. /УЗИНФОРМ/. 31 января руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Литовской Республики (с резиденцией в Москве) Ренатасом Норкусом, передавшим ему адресованные Президенту Республики Узбекистан верительные грамоты.

В ходе состоявшейся беседы сторонами были обсуждены состояние и приоритеты развития двусторонних отношений в различных сферах, в том числе по линии сотрудничества между Узбекистаном и Евросоюзом, а также состоялся обмен мнениями по некоторым международным проблемам. Также была подчеркнута взаимная заинтересованность в продолжении и углублении узбекско-литовского диалога в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других областях.

Как сообщает МИД Узбекистана, на встрече отмечалось наличие значительного потенциала для расширения связей между деловыми кругами Узбекистана и Литвы, в том числе за счет реализации совместных проектов в свободной индустриально-экономической зоне "Навои", специальных индустриальных зонах "Ангрен" и "Джизак", где инвесторам предоставляются серьезные налоговые и таможенные льготы.

Кроме того, были рассмотрены вопросы активизации контактов между учреждениями науки и образования, деятелями культуры, общественными организациями двух стран.

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