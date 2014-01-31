Правительственные делегации Узбекистана и Казахстана обсудили вопросы демаркации совместной границы

НОВОСТИ В МИРЕ, 31 января. /УЗИНФОРМ/. С 27 по 31 января в Алматы прошла встреча рабочих групп Правительственных делегаций Республики Узбекистан и Республики Казахстан в Совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии, посвященная вопросам разграничения совместной границы.

В ходе встречи стороны в духе дружбы и добрососедства обсудили проекты итоговых документов демаркации узбекско-казахстанской Государственной границы, сообщает МИД Узбекистана.

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