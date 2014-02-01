В Узбекистане введен запрет на провоз жидкостей в ручной клади при авиаперелете

ТАШКЕНТ, 1 февраля. /УЗИНФОРМ/. С 1 февраля в Узбекистане введен запрет на провоз всех видов жидкости, аэрозолей и гелей в ручной клади и при себе для пассажиров, вылетающих из аэропортов Республики.

Данный запрет вводится в соответствии с приказом начальника Госавианадзора Республики Узбекистан от 27 января 2014 года, который также предусматривает, что жидкости, аэрозоли и гели разрешается перевозить только в зарегистрированном багаже пассажира.

Исключение допускается для детского питания и лекарств, которые требуются пассажирам на постоянной основе во время полета. Детское питание и лекарства упаковываются в прозрачный пластиковый, плотно закрывающийся пакет, объемом не более 1 литра. Каждому пассажиру разрешается иметь при себе не более одного пластикового пакета и при условии обязательного досмотра на авиационную безопасность с использованием специальных технических средств, сообщает пресс-служба Национальной авиакомпании.

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