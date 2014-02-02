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Посольство Великобритании в Узбекистане подвело итоги работы в минувшем году
02.02.2014 11:32

ТАШКЕНТ, 2 февраля. /УЗИНФОРМ/. 31 января в Ташкенте состоялась пресс-конференция Чрезвычайного и Полномочного Посла Великобритании в Узбекистане Джорджа Эдгара, посвященная итогам работы британской дипломатической миссии в 2013 году в рамках развития узбекско-британского сотрудничества и реализации проектов посольства в политической, торгово-экономической, образовательной и культурной областях.

Посол сообщил, что в ходе состоявшихся в минувшем году визитов первого заместителя министра иностранных дел Великобритании баронессы Саиды Варси в Ташкент в июне и министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова в Лондон в ноябре был обсужден широкий спектр вопросов по углублению сотрудничества в политической, торгово-экономической, образовательной сферах, а также в области прав человека и региональной безопасности, что позволило вывести отношения между Узбекистаном и Великобританией на новый уровень.

Джордж Эдгар рассказал о своих поездках в различные регионы Узбекистана в 2013 году, включая Бухарскую, Хорезмскую, Андижанскую, Наманганскую и Ферганскую области, где он встретился с областным руководством, представителями региональных отделений Торгово-промышленной палаты Узбекистана и другими официальными лицами. Эти встречи позволили получить информацию о социально-экономическом развитии и инвестиционных возможностях в этих регионах.

Посольство Великобритании также сообщает о работе по укреплению связей между парламентами двух стран, импульс которой был придан в мае 2013 года в ходе визита председателя Всепартийной группы "Британия-Узбекистан" Парламента Великобритании лорда Джона Вейверли в Сенат Олий Мажлиса, где были обсуждены вопросы развития межпарламентских связей, а также визита узбекских парламентариев в Парламент Великобритании, в ходе которого сотрудники Олий Мажлиса изучили британскую парламентскую демократию в действии, включая особенности работы аппарата Палаты общин и Палаты лордов.

Говоря о торгово-экономическом сотрудничестве, глава британской дипмиссии отметил, что за три квартала 2013 года внешнеторговый оборот между двумя странами достиг 82 млн долларов (статистические данные за четвертый квартал будут опубликованы в феврале). Великобритания экспортировала в Узбекистан товары и услуги на сумму 61 млн. долларов, а импортировала на 21 млн. долларов.

В данной связи было отмечено, что двусторонние торгово-экономические показатели могут быть гораздо лучше, для чего необходимо полностью задействовать имеющийся потенциал в этой области. С этой целью стороны проводят ежегодные консультации в рамках Узбекско-британского совета по торговле и промышленности (УБСТП), встречи которого попеременно проходят в столицах двух стран с 1994 года. 20-я юбилейная встреча УБСТП состоялась в ноябре 2013 года в Лондоне в Министерстве иностранных дел. В ней приняло участие свыше 100 представителей узбекских и британских компаний, университетов, а также министерств и ведомств, которые обсудили инвестиционные возможности в различных областях.

В своем выступлении посол затронул и вопросы узбекско-британского сотрудничества в сфере образования. Так, по его словам, Британский Совет реализовал ряд крупных проектов в партнерстве с Министерством высшего и среднего специального образования и Министерством народного образования и вузами по всей Республике по реализации Постановления Президента Узбекистана "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков", ставшего основой для дальнейшего развития языкового образования в Узбекистане в 2013 году. Два молодых специалиста Министерства внешних экономических связей и Института прогнозирования и макроэкономических исследований, которые в настоящее время проходят обучение в магистратуре ведущих университетов Лондона и Бирмингема, стали стипендиатами стипендии Министерства иностранных дел Великобритании "Чивнинг".

Джордж Эдгар отметил и проект "Модель "Большой восьмерки", организованный Посольством Великобритании в апреле прошлого года, в рамках которого 16 узбекских студентов из различных вузов Ташкента приняли участие в моделировании саммита лидеров "Большой восьмерки", проведение которого было запланировано в Великобритании в июне 2013 года.

Среди культурных проектов посол Эдгар выделил концерт британской классической музыки в Государственной консерватории Узбекистана в мае 2013 года, организованный Посольством Великобритании и Обществом дружбы "Узбекистан - Великобритания".

В завершение встречи посол отметил растущее количество контактов между народами двух стран. По данным визового отдела Посольства Великобритании, в 2012 году резиденты Узбекистана получили около 1500 британских виз различного типа. Эта цифра выросла более чем на 60% в 2013 году, когда было выдано свыше 2400 виз.

УЗИНФОРМ

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